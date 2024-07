Catiel es real y lo confirmó la protagonista. Catalina Gorostidi pasó por el stream de Martín Cirio y blanqueó su romance con Joel Ojeda, su excompañero de Gran Hermano 2023.

“¿Qué onda con Joel?”, le preguntó La Faraona a Cata. Dejando de lado el misterio y las desmentidas, tras la filtración de videos a los besos en la vía pública, la ex GH respondió: “Estamos saliendo. Es un tipazo”.

“¿Son novios?”, le retrucó Cirio. Y Gorostidi aclaró la situación sentimental: “No, novios no. Novios es otra palabra. Eso se pide. Estamos saliendo, nos estamos terminando de conocer. Estamos casi todo el día juntos”.

EL CONSEJO DE MICA VICICONTE A CATALINA GOROSTIDI SOBRE JOEL OJEDA DE GRAN HERMANO

A mediados de abril, cuando los rumores de romance entre Catalina y Joel de Gran Hermano comenzaban a sonar con fuerza, Mica Viciconte le dio un contundente consejo a Gorostidi, contemplando la conductora de Ojeda con algunas participantes de GH 2023.

En el reality, el azafato no solo intentó conquistar a Rosina Beltrán, uruguaya con quien había vivido un breve romance antes de entrar a GH, también estuvo cerca de Paloma Méndez y le tiró onda a Florencia Regidor y Sabrina Cortéz.

“Joel, sos demasiado picaflor. Tirás línea por todos lados. Tenés un historial...”, le dijo Mica al ex jugador en Ariel en su salsa.

“Ustedes me quieren hacer picaflor”, se defendió Ojeda. Y Mica le retrucó: “No, no, no. En la casa hay un archivo en el que está todo tu historial. Te invito a verlo. Y afuera de la casa también. Eso te condena un poco”.

Acto seguido, la panelista le dio con firme consejo a Cata: “Si querés divertirte, bienvenida seas. Si querés algo serio, yo lo pensaría”.

