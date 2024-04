A poco de haber quedado eliminado de Gran Hermano 2023, Joel Ojeda analizó el quiebre en la amistad entre Juliana “Furia” Scaglione y Catalina Gorostidi, y cómo eso afectó a los participantes del reality de Telefe.

“Yo creo que esta pelea de Cata y Furia la disfruta el resto de la casa porque ya sabés que Furia no te va a venir a acribillar a vos, sino que tiene a su principal contrincante que es Catalina”, analizó el ex jugador en Gran Hermano, la noche de los ex.

Foto: Captura (Telefe)

Cabe destacar que tanto Furia como Catalina hicieron campaña para que la rival quede eliminada en la próxima gala de expulsión, momento en el que el público deberá elegir quien quiere que siga en el programa entre Catalina, Furia, Federico “Manzana” Farías, Florencia Regidor, Virginia Demo, Paloma Méndez y Zoe Bogach.

¿Quién será el nuevo eliminado de Gran Hermano 2023?

FUERTE CAMPAÑA DE FURIA PARA QUE CATALINA GOROSTIDI QUEDE ELIMINADA DE GRAN HERMANO 2023

Luego de que se viviera una gala de nominación a pura tensión en Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione comenzó a hacer su propia campaña para sacar a quien fue su gran amiga, Catalina Gorostidi, a pocos días de conocerse quién será el nuevo eliminado del reality de Telefe.

Así se pudo ver en el resumen que publicaron en la cuenta de Instagram @granhermanoar, donde la participante no dudó en compartir sus sensaciones: “Ya sabemos a quién elegir. Envía la palabra ‘Catalina’ al 9009″, comenzó diciendo la jugadora.

Foto: Captura (Telefe)

“Furiosos, ataquen. Basta. Basta del complot y estrategia porque no sirve. Manzana (Federico Farías) está re cag… Puso una cara, pobre. ¿Pobre? ¡Pobre traicionero!”, agregó, en una conversación con su nuevo aliado, Emma Vich.

“Envía la palabra ‘Catalina’ al 9009, por favor. ¡No paren de votar! ¡No paren de votar!”.

“Bueno, ya me voy preparando porque toda la gente que voy sacando, la tengo que meter en algún lado. Por favor, gente. Envía la palabra ‘Catalina’ al 9009, por favor. ¡No paren de votar! ¡No paren de votar!”, cerró Furia, con un claro mensaje para sus fanáticos.