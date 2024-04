Antes de la doble gala de eliminación del domingo, Fede Bongiorno, más conocido como “Fefe”, lanzó una encuesta en X para consultarles a los usuarios quién quiere que abandone la casa de Gran Hermano 2023.

“Esta es una encuesta pre-salvación... ¿A quién votarías para eliminar si esta fuese la placa final? Si no encontrás la opción que buscás, seleccioná ‘otro’ y votá abajo”, expresó el panelista de LAM junto a los nombres de los participantes Catalina, Emmanuel, Furia y ‘otro’.

Tanto en X como en Instagram, de los participantes que Fefe sumó a la encuesta, Juliana “Furia” Scaglione fue la más votada en ambas redes sociales para dejar la casa. En X, con un 42,6 por ciento y, en Instagram, con un 37 por ciento. ¿La elegida para abandonar la casa?

SANTIAGO DEL MORO SE LE PLANTÓ EN VIVO A JOEL OJEDA DE GRAN HERMANO 2023

Joel Ojeda: -Que se hable parece complot, pero en realidad se habló de armar una placa. Nunca se mencionaron nombres. Pero sí se mencionaron...

Santiago del Moro: -Hay horas y horas de material.

Joel Ojeda: -Pero también hay material de Furia y Emma hablando en las reposeras diciendo “apenas se vaya Joel hay que ir a la puerta del confesionario y decir que la que se tiene que ir es Cata”.

Santiago del Moro: -¡Pará! ¡Pará! A ver, ¡un minuto!

Joel Ojeda: -Básicamente lo mandó a Emma a fulminar a Cata.

Santiago del Moro: -Yo no me banco esta cosa. Chicos, si uno se va de la casa tiene que ser buen perdedor porque te saca la gente. Yo sé que es muy doloroso para el ego porque a mí me pasaría lo mismo.

Gastón Trezeguet: -Y dos veces...

Santiago del Moro: -Pero no me banco esta cosa de “no me sacaron por tal cosa”. Tarde o temprano todos pisan placa y cuando pisan placa la gente te deja o te saca. Joel vos tuviste una campaña enorme en contra... Ahora los tienen ahí. Si la quieren sacar a Furia, la van a sacar. Si la quieren sacar a Cata, la van a sacar. O a Emmanuel, Federico, Florencia y Virginia. No sé cómo va a quedar conformada la placa...

Joel Ojeda: -Yo asumo eso. No me fui triste. Me fui muy feliz.

Santiago del Moro: -Vos fuiste un gran jugador para la casa. No quiero que te vayas diciendo “me fui porque me hicieron trampa”.

Joel Ojeda: -No, para nada. Jamás me quejé.