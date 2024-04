Ángel de Brito informó que Juliana, “Furia” Scaglione, una de las participantes más destacadas de Gran Hermano 2023, podría ser expulsada del programa. Acto seguido, contó los motivos que llevarían a la producción a tomar esta decisión que, sin dudas, generaría enorme repercusión.

“Muchos que trabajan en Telefe dicen que a Furia le queda poco tiempo, como dijo Diego Poggi, que lo están matando en las redes. Él hace el streaming del programa y su punto es válido... Los fanáticos son así, te bardean por todo...”, expresó Ángel en su programa, LAM.

“Muchos que trabajan en Telefe dicen que a Furia le queda poco tiempo... Si sigue en esta temática de estar tan intensa y agresiva...”.

Acto seguido, explicó los motivos que podrían dejar a Furia fuera de la casa. “El dato es que si sigue en esta temática de estar tan intensa y agresiva... Llega un momento que el personaje cansa, cuando dice que es la dueña de la casa y que todos son unos bolu... Es un personaje muy atractivo, pero bueno...”, cerró Ángel, preciso.

FURIA SE SACÓ EN VIVO Y LE GRITÓ A SANTIAGO DEL MORO EN GRAN HERMANO 2023

Furia a Manzana: -Vos tenés papá, mamá, no sé qué porong... Yo no.

Santiago del Moro: -Chicos, hola, hola. Esto pasa hasta en las mejores familias. Tranqui.

Furia: -Sí, obvio.

Santiago del Moro y Furia en Gran Hermano.

Santiago: -Tranqui, tranqui, tranqui. Chicos, descompriman, respiren profundo. El público todo lo ve y va a elegir.

Furia: -Obvio, ¡háganlo mierda!¡Háganlo mierda! ¡Háganlo mierda! ¡Loco! Háganlo mierda, sino me voy yo. Es él o yo. Corta.

“Obvio, ¡háganlo mierda!¡Háganlo mierda! ¡Háganlo mierda! ¡Loco! Háganlo mierda, sino me voy yo. Es él o yo. Corta”.

Santiago: -Tranquila, Furia.

Furia: -Me voy a la mierda. Así de corta.

Santiago: -Martín, tengo que hablar con vos. Me tenés que dar un nombre (para sacarlo de la placa).

Furia: -Yo no me como los mocos, loco. Y no me digan que me calle.

Santiago: -¡Basta!

Furia: -Harta, loco. Harta. #Harta. Catalina, ¡volvé, boluda! ¡Volvé, Cata!