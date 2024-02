Esta semana, Juliana “Furia” Scaglione y Manzana protagonizaron una fuerte pelea que no logró aquietar las aguas en la casa de Gran Hermano 2023.

Por el contrario, las diferencias entre los participantes se trasladaron con vehemencia al vivo de El Debate de Gran Hermano y Furia terminó explotando al aire y gritándole hasta al propio Santiago del Moro.

FURIA SE SACÓ EN VIVO Y LE GRITÓ A SANTIAGO DEL MORO EN GRAN HERMANO 2023

Furia a Manzana: -Vos tenés papá, mamá, no sé qué porong... Yo no.

Santiago del Moro: -Chicos, hola, hola. Esto pasa hasta en las mejores familias. Tranqui.

Furia: -Sí, obvio.

Santiago: -Tranqui, tranqui, tranqui. Chicos, descompriman, respiren profundo. El público todo lo ve y va a elegir.

Furia: -Obvio, ¡háganlo mierda!¡Háganlo mierda! ¡Háganlo mierda! ¡Loco! Háganlo mierda, sino me voy yo. Es él o yo. Corta.

Santiago: -Tranquila, Furia.

Furia: -Me voy a la mierda. Así de corta.

Santiago: -Martín, tengo que hablar con vos. Me tenés que dar un nombre (para sacarlo de la placa).

Furia: -Yo no me como los mocos, loco. Y no me digan que me calle.

Santiago: -¡Basta!

Furia: -Harta, loco. Harta. #Harta. Catalina, ¡volvé, boluda! ¡Volvé, Cata!