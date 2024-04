Coy, la hermana de Juliana “Furia” Scaglione, apuntó muy fuerte contra Catalina Gorostidi. Es importante remarcar que Furia y Cata eran amigas, pero cuando la segunda reingresó a la casa tras el repechaje se declararon la guerra y, actualmente, están enfrentadas en el reality.

Muy picante, Coy lanzó un fuerte mensaje a través del canal de difusión de su hermana, en el que remarcó que cuando Cata salga de la casa le pedirá una compensación económica para los “furiosos” que gastaron su dinero con el objetivo de votarla en el repechaje, lo que permitió que reingresara al programa.

“Cata, yo te voy a estar esperando afuera para que nos devuelvas el dinero a todos los furiosos que nos estafaste, ya sabemos el plan b que armaron afuera... Deseo que siempre te vaya bien en la vida, pero lejos de Furia”, sentenció, visiblemente enojada, mensaje que rápidamente se volvió viral.

LA FUERTE PELEA DE FURIA Y CATA

Furia: -Yo estoy re contenta de que estés acá en la casa, te pedí un montón, Catalina. Me estás re faltando el respeto igual que lo hizo Joel con Emma. Yo te pedí un montón y toda la gente lo sabe, gracias a Dios.

Catalina: -Yo no entré porque me pediste, cariño. Entré porque la gente me votó.

F: -No me importa. Yo deseé que estés en la casa y me estás recontra forr…, pelot…

C: -La gente ve todo.

F: -Obvio que la gente ve todo, cómo me sacan el cuero adentro de ese cuarto todas. ¿Tanto miedo tenés? La casa es de todos. Si te jode tanto, andate a tu casa.

C: -¿Alguien te dijo algo?

“Al final terminaste siendo igual que la forr… de Agostina. ¡Sos igual! Yo te esperé un montón. Toda la ropa que me regalaste, métetela bien en el ort… Sos una falsa de mier… La ‘caracol’ y la ‘falluta’ sos vos. Te pensás que todo el mundo tiene que estar atrás tuyo. Estás loca”.

F: -No, vos no porque te comés los mocos, gila.

C: -No, no me como los mocos. No me prendo en tu juego.

C: -Agostina tenía razón, a mí no me vas a hacer lo que le hiciste a ella.

F: -Todo el tiempo me traicionan. Soy fuerte y eso les jode. Por más que me tiren cuarenta bombas, me las voy a bancar todas.

C: -A vos no te quiere nadie.