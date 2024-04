El lunes pasado, Joel Ojeda fue eliminado por segunda vez de Gran Hermano 2023 y su excompañero de reality Lisandro “Licha” Navarro no disimuló su alegría.

Vale recordar que Joel había reingresado a la casa gracias al repechaje.

“Ayer el fandom de Furia fue contra Joel, pero también fue el de Los Bro contra Joel”, dijo Licha en A la Barbarossa. Sabiendo de la rivalidad de Navarro con Ojeda, Noe Antonelli lo chicaneó: “Y el tuyo Licha”.

“Yo no pedí nada, pero bueno, el resultado me...”, le contestó el ex GH con una enorme sonrisa.

Acto seguido, argumentó: “Estoy contento. Se fue una persona que se cansó de hablar de mí… Yo apoyo a Bauti, Chino y Nico”.

Enemistado con Joel desde antes de la eliminación, Licha expuso uno de los comentarios de Ojeda que le molestó: “Él otro día lo escuché decirle a Mauro ‘yo saqué a uno como vos’. A mí me sacó Furia, él no sacó a nadie”.

ANALÍA FRANCHÍN REPUDIÓ A ALFA POR PEGARLE A MANZANA DE GRAN HERMANO 2023

El lunes 25, Alfa ingresó a la casa de Gran Hermano 2023. Sin embargo, su estadía duró poco: el ex GH tuvo un repudiable accionar físico y verbal contra Federico “Manzana” Farías y terminó yéndose del reality antes de ser expulsado.

Al ver las imágenes, Analía Franchín tomó la palabra en A la Barbarossa y se despachó con todo contra Alfa, al punto de sugerir que debería ser cancelado mediáticamente.

“En la casa pasó de todo. Se fue Alfa”, dijo Georgina Barbarossa. Y la panelista acotó, con un tono de voz vehemente: “Si no se iba, lo iba a yo”.

Acto seguido, Gastón Trezeguet señaló: “Alfa no se llevaba muy bien con el resto de la casa. Su odio a Ariel pudo más que sus ganas de estar en la casa”.

Lejos de concordar con su compañero, Franchín disparó sin filtros contra Alfa por su conducta violenta. “¿Me permitís disentir con vos? No estoy de acuerdo con que su odio por Ariel pudo más. Fue su odio, su soberbia, su impunidad”, enumeró.

Seria, Analía argumentó su tajante postura: “Alfa, después de lo que hizo ayer, para mí y para mucha gente, queda cancelado porque lo que hizo con Manzana... Siempre está mal que le pegues un bife a alguien, pero que se lo pegue de costado refleja más el desprecio”.

“A Manzana le dijo ‘gordo inmundo’. No podés pegarle. Esto es desagradable”, expresó.

“Una cosa es que sea soberbio, opulento, que se crea un banana, pero es un nabo y esto le salió de adentro. Cuando vos le pagás a una persona así, de costado…”, concluyó Analía, bajándole el pulgar sin dudar a Walter “Alfa” Santiago, ex Gran Hermano 2022.