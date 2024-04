Lo que comenzó como una de las amistades más consolidadas dentro de Gran Hermano 2023 terminó con una tremenda pelea entre Juliana “Furia” Scaglione y Catalina Gorostidi que fue seguida de cerca por el resto de sus compañeros.

Así fue el tremendo ida y vuelta de las chicas en el reality de Telefe:

Furia: -Yo estoy re contenta de que estés acá en la casa, te pedí un montón, Catalina. Me estás re faltando el respeto igual que lo hizo Joel con Emma. Yo te pedí un montón y toda la gente lo sabe, gracias a Dios.

Catalina: -Yo no entré porque me pediste, cariño. Entré porque la gente me votó.

Foto: Captura (Telefe)

F: -No me importa. Yo deseé que estés en la casa y me estás recontra forr…, pelot…

C: -La gente ve todo.

F: -Obvio que la gente ve todo, cómo me sacan el cuero adentro de ese cuarto todas. ¿Tanto miedo tenés? La casa es de todos. Si te jode tanto, andate a tu casa.

C: -¿Alguien te dijo algo?

F: -No, vos no porque te comés los mocos, gila.

C: -No, no me como los mocos. No me prendo en tu juego.

Furia: “Todo el tiempo me traicionan. Soy fuerte y eso les jode. Por más que me tiren cuarenta bombas, me las voy a bancar todas”.

F: -Al final terminaste siendo igual que la forr… de Agostina. ¡Sos igual! Yo te esperé un montón. Toda la ropa que me regalaste, métetela bien en el ort… Sos una falsa de mier… La ‘caracol’ y la ‘falluta’ sos vos. Te pensás que todo el mundo tiene que estar atrás tuyo. Estás loca.

C: -Agostina tenía razón, a mí no me vas a hacer lo que le hiciste a ella.

F: -Todo el tiempo me traicionan. Soy fuerte y eso les jode. Por más que me tiren cuarenta bombas, me las voy a bancar todas.

C: -A vos no te quiere nadie.

¡Tremendo!

ALFA HABLÓ DE SU SALUD TRAS RECIBIR EL ALTA DESPUÉS DE SU PROBLEMA CARDÍACO Y APUNTÓ SIN FILTRO CONTRA CATALINA GOROSTIDI

Luego de la preocupación que despertó su salud al presentar un problema cardíaco tras salir de Gran Hermano 2023, razón por la cual debió quedar internado en el hospital, Walter “Alfa” Santiago rompió el silencio después de recibir el alta médica.

“Fue una subida de presión, algo normal, tranqui. Ya está, todo superado, fue una subida de presión, pero los estudios dieron todo perfecto. Salí porque me subió la presión y no quería seguir perdiendo el tiempo. Me fui a hacer los estudios y no tengo tiempo de nada. Fue un cúmulo de cosas, es mucho tiempo”, lanzo Alfa en una nota que dio a LAM.

Foto: Captura (América)

“Fue una subida de presión, complicada como una pequeña arritmia, pero nada para preocuparse, todo tranquilo”, agregó, dejando en claro que en la actualidad está en óptimas condiciones.

Por otro lado, el entrevistado comparó esta edición con la que lo tuvo a él como participante: “Es otra cosa, es otro programa, no es el mismo que el nuestro. No me gustó para nada. Aparte, mucha agresión, mucho quilombo, mucha puteada”, expresó.

“La piba esta, Catalina (Gorostidi), que se cree que es la jefa del mundo, puteando a todo el mundo”.

Y cerró, sin filtro: “La piba esta, Catalina (Gorostidi), que se cree que es la jefa del mundo, puteando a todo el mundo. Yo no voy a sacar a nadie, la gente sola la va a sacar. La verdad, una cosa horrible”.