Luego de que se viviera una gala de nominación a pura tensión en Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione comenzó a hacer su propia campaña para sacar a quien fue su gran amiga, Catalina Gorostidi, a pocos días de conocerse quién será el nuevo eliminado del reality de Telefe.

Así se pudo ver en el resumen que publicaron en la cuenta de Instagram @granhermanoar, donde la participante no dudó en compartir sus sensaciones: “Ya sabemos a quién elegir. Envía la palabra ‘Catalina’ al 9009″, comenzó diciendo la jugadora.

Foto: Captura (Telefe)

“Furiosos, ataquen. Basta. Basta del complot y estrategia porque no sirve. Manzana (Federico Farías) está re cag… Puso una cara, pobre. ¿Pobre? ¡Pobre traicionero!”, agregó, en una conversación con su nuevo aliado, Emma Vich.

“Envía la palabra ‘Catalina’ al 9009, por favor. ¡No paren de votar! ¡No paren de votar!”.

“Bueno, ya me voy preparando porque toda la gente que voy sacando, la tengo que meter en algún lado. Por favor, gente. Envía la palabra ‘Catalina’ al 9009, por favor. ¡No paren de votar! ¡No paren de votar!”, cerró Furia, con un claro mensaje para sus fanáticos.

¿Quién será el nuevo eliminado de Gran Hermano 2023?

EMMA FULMINÓ A CATA GOROSTIDI EN GRAN HERMANO 2023: SU TREMENDO DESCARGO EN EL CONFESIONARIO

Es uno de los momentos más tensos desde que comenzó Gran Hermano 2023. Y luego de protagonizar una nueva pelea con Catalina Gorostidi, Emma Vich decidió fulminar a su compañera y fue letal al dar a conocer sus argumentos.

“Estoy harto de las ofensas de Catalina, estoy cansado. Estoy cansado de soportar las ofensas y la falta de respeto que tiene hacia mí y hacia Furia, que deschave el juego de Furia, que deschave mi juego, que les cuente a todos nuestros compañeros lo que hicimos, porque eso lo sabe de afuera”, comenzó diciendo Emmanuel en el confesionario.

Foto: Captura (Telefe)

“Lo viene y lo inculca a todos los compañeros acá adentro. Tiene como algo personal conmigo y siento que las disculpas que me pidió no fueron nunca sinceras. Siento que sigue pensando cosas horribles de mí y diciéndole a toda la gente cosas horribles de mí que no son ciertas”, agregó.

“Se mete con temas personales que no están buenos adentro del juego. Perdón, me pongo re nervioso. Nunca quise hacer una fulminante, pero excedió mis límites. Es insostenible la situación con Catalina acá en la casa con ella”, continuó.

“Estoy harto de las ofensas de Catalina, estoy cansado. Estoy cansado de soportar las ofensas y la falta de respeto que tiene hacia mí y hacia Furia”.

Y cerró, visiblemente nervioso: “Creo que ninguna de las chicas que está en el cuarto con ella piensa realmente cosas feas de mí, o dice cosas feas de mí, que son inculcadas por Cata. Me hicieron de lado un montón de tiempo. Sé que con ella se divierten y se ríen de mí o de Furia, o de situaciones en la casa que no están buenas”.