Martín Ku y Catalina Gorostidi se reunieron apartados de los demás para discutir los pasos a seguir y mantenerse firmes en el reality de Telefe, Gran Hermano 2023.

La partida de Joel Ojeda desencadenó un profundo análisis y la creación de nuevas estrategias entre los diferentes grupos dentro de la casa.

Catalina y Martín son conscientes de que para mantenerse en pie deben unir fuerzas contra un único objetivo: Juliana “Furia” Scaglione.

El tiktoker y la pediatra decidieron sellar un pacto secreto para intentar eliminar a la instructora deportiva cuanto antes del juego.

Sin embargo, su enfoque para enfrentar a su rival no es convencional: ninguno de los dos mencionó la idea de votar contra Furia. Tanto para Cata como para “El Chino”, la estrategia consiste en demostrar hacia el exterior lo que viven en el interior.

“Le decía a las chicas el otro día que ella dice cosas que es ella y que quiere reflejar en los demás. Yo no le hice absolutamente nada. En vez de decirme ‘che, amiga’, ataca por atrás”, comentó Cata sobre su relación actual con Furia.

La médica compartió con Martín la estrategia que considera efectiva contra su ex amiga. “No es la campaña del 9009. Que la gente vea que es toda una casa. Y no en contra, porque la queremos dejar sola. No, tampoco esa cosa de discriminación”, comentó.

“Si le dejamos toda la comida, tiene todo”, aportó Martín.

Cata insistió en la idea de mostrar a los espectadores de Gran Hermano que “han ocurrido muchas cosas” que desean que se noten. “No es nada personal”, aclaró.

JOEL OJEDA ABANDONÓ GRAN HERMANO 2023: EL IMPACTO EN LA CASA TRAS SU SALIDA DE ESTE LUNES

Por otro lado, la salida de Joel Ojeda en la gala de este lunes marcó un momento crucial en la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe).

Juliana “Furia” Scaglione, al agradecer a sus fanáticos a gritos, manifestó una euforia desenfrenada, mientras que Catalina Gorostidi no pudo contener las lágrimas

Estas reacciones desbordadas suscitaron comentarios entre algunas de las chicas de la casa. Paloma Méndez expresó su incomodidad al respecto.

“Un juego en el que hay que tener valores, respeto por la gente, cosa que muchos no tienen. Todo se ve”, dijo, mientras Emma seguía gritando. “La sociedad está rota”, lanzó Virginia Demo, una de las que más se enfrentó con Furia en las últimas horas.

La decisión entre Joel y Emma fue muy ajustada, a pesar de la euforia de Furia. El azafato obtuvo el 53.8% de los votos para abandonar la casa, mientras que el estilista recibió el 46.2%, lo que le permitió resistir otro día más.