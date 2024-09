Un desopilante momento se vivió en la previa de los Martín Fierro 2024 cuando el periodista Robertito Funes Ugarte llevo a sus perritos a pasear por la alfombra azul.

Mientras hablaban de los preparativos para la gala de APTRA en el programa vespertino de Telefe, Cortá por Lozano, uno de los perros aprovechó su paseo por la alfombra para dejar su “huella”.

Así reaccionaron en el estudio de Cortá por Lozano cuando vieron a la mascota de Robertito dejando su regalo en la alfombra. Por: Estefania Lisi

Así, el animal hizo sus necesidades en pleno despliegue del hotel Hilton de Buenos Aires.

QUÉ HIZO ROBERTITO FUNES UGARTE CUANDO SU MASCOTA DEJÓ “UN REGALITO” EN LA ALFOMBRA AZUL DE LOS MARTÍN FIERRO 2024

“¡Ay, no, qué vergüenza! ¿Qué hizo usted? ¡Cagó la... ¡No! ¡No, no, no! ¡No muestre más, por favor! ¡Qué cagada!”, lanzó, mientras el equipo de Vero Lozano se espantaba desde el estudio y Sol Pérez se reía desde la alfombra.

Afortunadamente, Robertito vino preparado y sacó una bolsita para levantar las necesidades de su perrito y dejar la alfombra lista para la noche de glamour que le espera. ¡Terrible blooper!