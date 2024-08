Tras años de subsidios a los servicios públicos, el Gobierno de Javier Milei continuó con la política de recortes que había iniciado Sergio Massa y profundizó esta medida generando altos índices que afectan incluso a personajes de la TV como Robertito Funes Ugarte.

El periodista, que supo ser felicitado públicamente por Cristina Fernández en uno de sus discursos por su cobertura, salió al aire en A la Barbarossa desde una Feria de la Ciudad, revisando precios para tratar de ganarle a la inflación.

Robertito Funes es uno de los tantos artistas que resiente la actual situación económica en el país. (Foto: Instagram / robertito_funes)

En este sentido, Robertito entrevistó a un comprador que coincidió con él en que los precios de los servicios públicos se fueron “por las nubes”, ocasión que aprovechó el exconductor de La noche de los ex Gran Hermano para hacer su descargo.

ROBERTITO FUNES UGARTE, ANONADADO CON EL MONTO QUE LE LLEGÓ EN LA FACTURA DE GAS

“Sube todo, todos los días sube todo. ¿Sabés cuánto pagué de gas? Le voy a contar a Georgina. El mes pasado pagué 11 mil pesos de gas. Este mes me llegó la boleta por 94 mil pesos”, dijo, ante la sorpresa de la conductora.

“Casi me desmayo. Me tocó 94 mil este mes, casi me muero de un infarto”, agregó, mientras Nancy Pazos pedía la palabra para contarle que el panorama no se muestra mucho mejor en el futuro cercano.

Robertito Funes Ugarte (Foto: captura Telefe)

“Ayer dijimos acá que se atrasaban los aumentos”, dijo, pero a continuación agregó: “Ayer Caputo decidió que los aumentos de luz y de gas vienen este mes con un 4 por ciento”.

