Como todos los domingos Juana Viale hizo pasar a Jimena Monteverde para que presente el menú frene a los invitados, pero la chef se mostró un poco desorientada respecto a la época del año en la que se encuentra y la conductora fue implacable.

“Buen día, 1° de febrero”, dijo Jimena, que al caer en lo que había dicho por las carcajadas de los presentes, reconoció: “No estoy bien”. “Acaba de arrancar el ciclo”, dijo Juana a plena sonrisa, mientras los invitados preguntaban: “¿Qué habrá ocurrido en febrero?”.

Jimena Monteverde se desorientó y Juana Viale no se la dejó pasar (Foto: eltrece)

“¿Qué habrá pasado? Además, en febrero no tengo ninguna fecha, nada”, se atajó Jimena ante su impasse. “Y además, conste que se acaba de tomar tres semanas de vacaciones”, le reprochó Juana que también se fue un mes a navegar por el Océano Atlántico mientras Mirtha la reemplazaba los domingos.

JUANA VIALE FUE IMPLACABLE CON ALBERTO FERNÁNDEZ EN MEDIO DE UNA DISCUSIÓN POR LOS VIDEOS DEL TELÉFONO DEL EXPRESIDENTE

Juana Viale no se quedó atrás respecto a su abuela Mirtha a la hora de criticar al expresidente Alberto Fernández y lo hizo en medio del escándalo por los videos que se filtran de tanto en tanto del exmandatario con Tamara Pettinato.

Todo comenzó cuando Andrea Frigerio, invitada de la mesaza preguntó: “¿Esta gente sabe que nosotros los miramos como en una pantalla, no les da vergüenza?”. “También saben que nada genera sus consecuencias, que salen en los diarios, pero que después la Justicia termina no haciendo nada y así hay un montón de gente que volvió a reflotar. Cuando decías esté está muerto, éste ya se terminó…”, dijo Verónica Llinás.

Juana Viale arremetió contra Alberto Fernández y le dedicó un lapidario comentario (Video: Almorzando con Juana)

“Como el Ave Fénix vuelven”, agregó Frigerio. “Cuando vamos a votar, conocés los dos primeros nombres de las listas y después no sabés qué estas votando”, dijo Juana que cuando otra de las invitadas le sugirió que quizá el propio Fernández no conocía a estos candidatos, lanzó: “El expresidente no sé si se enteró que fue presidente”.

