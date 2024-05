Juana Viale y Jimena Monteverde tienen una relación profesional muy sólida construida durante la pandemia, cuando la conductora se hizo cargo no de uno sino de los dos programas de su abuela, Mirtha Legrand, pero eso no impide que le haga reproches en vivo, como ocurrió este domingo.

La cosa comenzó de entrada, cuando Jimena entró a escena y Juana no dudó en hacerle ua observación: “¿Qué tenés en el pechito?” quiso saber, sobre un “pituto” que la chef había usado para grabar un vivo algunos minutos antes para las redes sociales del programa.

Juana Viale y Jimena Monteverde (Foto: captura eltrece)

“Che, ¿te cortaste el pelo vos?”, siguió Juana, a lo que la che replicó: “No, es mi pelo. Me saqué la ‘capelu’”, para a continuación, pasar a recitar el mení. “De primer plato tenemos una humita grillada con ricota”, dijo, pero la conductora notó una diferencia en sus palabras con lo que tenía escrito.

“Pero acá dice queso de cabra, no ricota”, le acotó Viale, a lo que Jimena buscó la forma de excusarse, dado la condición de vegana de Juana. “La cabra no dio leche, no llegó. Tenía frío la cabra y no vino, dijo que hoy no llegaba”, dijo, y la conductora aprovechó para ironizar sobre la actualidad argentina: “Hasta en eso hubo recortes”, dijo.

QUÉ LE REPROCHÓ JUANA VIALE A ADRIÁN SUAR EN SU ALMUERZO SOBRE SU CARRERA ARTÍSTICA

Juana hablaba sobre la obra Felicidades con Adrián Suar y Benjamín Vicuña y se animó a preguntar: “¿Es mejor vivir en la mentira?”. “No la entendiste, entonces. ¿Eso crees que comunicó la obra?”, la cruzó Adrián ante la risa de Benjamín.

“No, al contrario. La obra tiene algo de cinismo, de la mentira... A veces algunos y, sobre todo, al personaje de Griselda (Siciliani) que está muy tomada por el vínculo”, llegó a decir el protagonista cuando fue interrumpido por la conductora en su reflexión.

Adrián Suar y Juana Viale (Foto: captura Telefe)

“Muy bien está. La rompe Gri. Es una comediante tremenda como lo es Jorgelina (Aruzzi), Peto (Menahem)... La verdad es que, yo que tengo el privilegio de poder elegir, siempre trato de subirme al escenario con gente que admiro, que quiero”, dijo Adrián, muy seguro.

Sin embargo, Juana Viale le salió al cruce con un inesperado reproche artístico a quien en su momento la colocó al frente de la telenovela Malparida, que hace doce años la descosió en eltrece. “Nunca te subiste conmigo. ¿Es por algo?”, quiso saber ella, y se hizo acreedora a una obligatoria respuesta de Suar: “No, para nada es que no llegó el momento”.

