Juana Viale sigue navegando muy contenta en alta mar con su novio, el activista Yago Lange, mientras su abuela tomó el mando no solo de La Noche de Mirtha, sino de Almorzando con Mirtha, programa que en este último tiempo fue conducido por su nieta en eltrece.

En este contexto, la actriz y conductora comparte a través de sus stories de Instagram cómo son los días de navegación con su pareja y con el equipo que los asiste desde que iniciaron esta inolvidable expedición.

“Tarta de zanahoria y calabaza. Una escoradita más y nos quedábamos sin almuerzo”.

Divertida, Juana mostró qué comen. Antes del almuerzo, se fotografió en bikini, con gesto pícaro, sosteniendo una tarta sin tapa con ambas manos. “Tarta de zanahoria y calabaza. Una escoradita más y nos quedábamos sin almuerzo”, aseguró Juana, feliz por su cotidianeidad inmersa en la naturaleza.

JUANA VIALE LE CONTÓ A MIRTHA CÓMO ES EL VIAJE QUE HACE POR EL ATLÁNTICO CON SU PAREJA, YAGO LANGE

“En tres o dos días estaríamos llegando a Brasil. Cuando llegue a tierra me tomo un avión, me clavo los tacones de aguja, me pongo los vestidos de (Gino) Bogani y vuelvo”, le prometió a Mirtha.

“Salimos de Islas Canarias, cruzamos el Ecuador hoy que hicimos la ceremonia, ya que al cruzar hay que hacerle una a Neptuno para que te permita navegar. Ahora aprovechamos que no hay viento y nos tiramos unos chapuzones”, le contó Juana a Mirtha en plena comunicación.

“Estoy muy bien de salud, estamos comiendo muy bien. Ayer tuvimos tormenta a la noche, así que aprovechamos a ducharnos con el agua de la lluvia”.

“Nosotros estamos documentando esto para mostrar un poco la belleza porque no todos tienen la oportunidad de navegar el océano”, agregó la actriz. “Somos cinco tripulantes, estamos recorriendo todo el océano Atlántico, haciendo una captura de microplásticos cada cierto tiempo”, explicó.

"Toda esa recolección la vamos a llevar a analizar, estamos viendo muchos animales, y documentando la vida a bordo, qué comemos, lo que vivimos". "Estoy muy bien de salud, estamos comiendo muy bien. Ayer tuvimos tormenta a la noche, así que aprovechamos a ducharnos con el agua de la lluvia", señaló Juana, que explicó que debido a esa vida "perdió la noción del tiempo".