Como todos los domingos, Juana Viale abrió su Almorzando con Juana con un monólogo en la previa a la presentación de sus invitados, pero en este caso lo hizo visiblemente cansada, y explicó el por qué frente a cámara.

Como es de público conocimiento, los programas de Juana y Mirtha se graban los viernes, pero el jueves por la noche, la actriz tuvo un compromiso impostergable. “Le envío un beso a mi querido padre, que el viernes 13 cumplió 80 pepas”, contó.

Juana Viale en Almorzando con Juana (Foto: eltrece)

“Así que un beso al señor Ignacio Enrique Viale… Y se festejó también”, confesó Juana. “Por eso mi cansancio. ¿Por qué iba a ser sino? ¡Claro! No, no es porque estoy trabajando mucho, solamente porque salí de joda”, señaló.

Leé más:

La sorpresiva queja en vivo de Juana Viale en la previa de los Martín Fierro 2024: “Es cualquiera”

JUANA VIALE CONTÓ POR QUÉ LLEGÓ EXHAUSTA A LA GRABACIÓN DE SU PROGRAMA Y REPITIÓ LOOK DE LOS MARTÍN FIERRO

En la previa a su programa, Juana repitió el fantástico vestido verde que lució en la entrega de los premios Martín Fierro que se realizó el lunes pasado. “Acá traemos el vestido que dio que hablar por todos lados. Es una belleza absoluta”, señaló.

“Es un vestido de seda natural lápiz, porque es así finito… ¡Que flaquita!”, dijo Juana, antes de leer las características del atuendo. “Tiene un solo bretel formado por un velo largo de gasa de seda natural, sostenido por un importante broche, y la bijoux couture es del señor Bogani”, agregó.

Juana Viale en Almorzando con Juana (Foto: eltrece)

“Es muy bonito y muy cómodo este vestido porque les digo que debe haber sido uno de los Martín Fierro que más me divertí. La verdad, como no estaba nominada y no tenía ninguna postura que mantener estuve muy relajada”, contó, sin dejar de moverse frente a cámara.

Leé más:

Locomotora Oliveras entrenó a Juana Viale en vivo y la hizo tirar la toalla: “La próxima vení con zapatillas”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.