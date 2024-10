Luego de que Gladys La Bomba Tucumana tomara la decisión de renunciar como jurado del VAR de Cantando 2024, después de su tremendo cruce con Coti Romero en la pista, la artista decidió regresar a su trabajo.

“La verdad que sentí tanto amor en estos días de parte de todos ustedes. Quiero nombrarlos a cada uno y agradecerles porque todos estuvieron presentes”, comenzó diciendo Gladys en vivo.

“La productora de este programa es maravillosa, por eso es que hoy estoy acá, porque este era mi lugar de trabajo, al cual amo y agradezco un montón tenerlo porque adoro todo lo que pasa acá”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto y feliz por su vuelta al ciclo de América: “Todo lo que tenga que ver con el arte, con la música, es mi pasión de toda mi vida. Así que les quiero agradecer a todos por el amor que me dieron estos días. Muchas gracias”.

EL TREMENDO CRUCE DE GLADYS LA BOMBA TUCUMANA CON MIMI ALVARADO EN CANTANDO 2024

Luego de su fuertísimo cruce con Milett Figueroa en Cantando 2024, Mimi Alvarado volvió a protagonizar una de las peleas más fuertes con Gladys La Bomba Tucumana, uno de los jurados del VAR.

Así fue el tremendo cara a cara de Gladys con Mimi en el programa de América:

Gladys: -Buenas noches, Mimi. La verdad, un desastre. No emboscaste, pero ni al lado de la nota la pegaste. Ya es la quinta gala, no venís a los ensayos por algo del polvillo o no sé qué, tenías que hacer una pasada de piso, no la hiciste.

Mimi: -No, no, espérame. Dame un segundo, bebé. Una cosa fue lo que pasó hoy, que por el polvillo, estuve estornudando y no pude. Pero no me digas que no voy a los ensayos porque mi equipo sabe que yo no falto a ningún ensayo.

G: -Vos tenés que hacer doble o triple ensayo, le aconsejo al coach, porque la verdad que no pega una nota y queda bastante feo.

M: -Pero yo quiero saber cuántas notas tú pegas. La de ‘la tanga’ amarilla (en referencia al tema La pollera amarilla) es la única canción que pegaste.

G: -No importa, mi amor. Mirá, Mimi, cuando me cuentes a qué te dedicas, yo te tiro toda mi historia artística, te cuento cuántos discos de oro tengo. Mirá, tengo 30 discos de oro, 40 de platino, 5 Carlos Gardel, 7 Claves de sol. Tengo 42 años de carrera y 35 años de televisión, ¿qué más querés saber de mí? ¿A qué te dedicas vos, Mimi? ¿Qué haces? ¿Sos bailarina, cantante? ¿Qué sos? Contame.

M: -Dame un segundo.

G: -Ya está. Hablaste mucho. No me interesa saber tu historia. Cantás mal. A ver, no, no tengo ganas de hablar con vos. Te iba a poner una buena nota, a pesar de todo. Pero te enojás tanto y no me dejás hablar. Yo no te conozco, no sé quién sos. No soy mala como vos. Sos mala, malísima. La verdad nunca me pasó de estar discutiendo con alguien así.

M: -Lo que pasa es que me llevás 50 vidas, yo puedo ser tu hija.

G: -No sos nadie.

M: -No me subestimes, tú me respetas. Es una irrespetuosa total esa señora grande.

¡Tremendo!