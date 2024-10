A un mes de que Florencia Peña debutara al frente de Cantando 2024, Paula Chaves rompió el silencio y sorprendió al revelar las verdaderas razones por las que decidió dar un paso al costado de la conducción del programa de América.

“No vi programas del Cantando enteros. La vi a Flor y me parece magnética en todo lo que hace, puede hacer lo que quiera desde cantar, actuar, es un excelente comediante y conductora también. Es un formato que va para adelante. Está bastante picante igual, según los recortes que vi”, comenzó diciendo Paula en una nota que dio a LAM.

“Yo no hubiese podido (llevar adelante la conducción del certamen). No me hubiese sentido cómoda y lo pude ver como de antemano que no me siento cómoda. Lo hice mucho tiempo en Este es el Show con José María Listorti, pero no estoy en este momento de mi vida para eso”, agregó.

POR QUÉ PAULA CHAVES RECHAZÓ SER LA CONDUCTORA DE CANTANDO 2024

Foto: Captura (América)

Y fue contundente al dar sus motivos: “Me haría mal energéticamente y me consumiría como mucho, porque me hace mal. De verdad, no tengo la cintura para pelear, no tengo la cintura para contestar, no estaría rápida para generar algo. Es como que siento que Flor está perfecta en lo que hace, está buenísimo, es un formato que ya está re probado y a la gente le divierte”

“Hoy por hoy no haría un reemplazo, no creo, pero porque no me podría bancar yo la cintura mediática de que me vengan a bardear o a decir algo”, cerró la entrevistada, contundente con sus palabras.

Foto: Captura (América)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

CONOCÉ QUIÉNES SON LOS NUEVOS PARTICIPANTES DE CANTANDO 2024

A un mes de comenzar Cantando 2024, el programa que conduce Florencia Peña por América, se conocieron los nombres de las figuras que se incorporarán al programa para deleitar con su voz al público e intentar superar las expectativas del jurado, integrado por Marcelo Polino, Nacha Guevara, Milett Figueroa y Flavio Mendoza.

Ellos son: Tyago Griffo (el hijo de Gladys La Bomba Tucumana, que se luce com jurado del VAR), Rocío Quiroz, Antonio Ríos, Luisa Albinoni y Brian Lanzelotta.

Los cantante llevarán a la pista todo su talento para tratar de llegar lo más lejos posible en el certamen. Horas atrás, Nenu López y su partenaire, Nell Valenti quedaron fuera de juego con el 45,3% de los votos del público, después de haber sido vencidos en el teléfono por Mimi Alavarado y Esteban Merdeni, que se quedaron con el 54,7% de los votos.

Foto: Captura de video de Instagram (@elcantandooficial)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

Foto: Captura de video de Instagram (@elcantandooficial)

Foto: Captura de video de Instagram (@elcantandooficial)

Foto: Captura de video de Instagram (@elcantandooficial)