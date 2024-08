La semana pasada comenzó a circular una versión de que Paula Chaves no quería firmar con Marcelo Tinelli para conducir el Cantando 2024, pero Ángel de Brito aseguró que hay un problema de salud que le impide hacerlo.

Marcelo Tinelli le echó en cara a Paula Chaves un problema de maternidad de Zaira Nara: "Al final yo tenía razón"

El viernes, luego de que en Socios señalaran que Tinelli “está buscando conductores”, Ángel de Brito contó en LAM que, tras las reuniones, Chaves le dijo que “no podía firmar porque tuvo un problema de vesícula que la dejó ‘de cama’” y el viernes festejó “el cumpleaños de su hija Olivia”.

Cuando Yanina Latorre reveló que, tras un arreglo inicial, Paula le pidió más dinero a Tinelli, De Brito señaló que todo se debe a una cuestión de logística. “El cantando se va a hacer lunes, en vivo y los martes y los miércoles se van a grabar los otros cuatro programas de la semana”, dijo Ángel.

POR QUÉ PAULA CHAVES TODAVÍA NO FIRMÓ PARA CONDUCIR EL BAILANDO

“Van a grabar dos programas el martes y dos el miércoles por una disponibilidad del estudio”, agregó Ángel. “Cuando empiecen las eliminaciones, serán todas en vivo, y Paula quizá tenga que venir un jueves a sacar un sobre solamente y para una mujer es más jodido que Tinelli porque se tiene que poner el vestido de nuevo y maquillarse”, explicó.

“Y ella está en con los tres pibes y los nueve perros, en chancletas y cebándole mate a Pedro en su casa y no quiere ir desde San Isidro hasta Balvanera. Y ahí ya no son tres días, son cuatro; y ya no es lo mismo”, señaló el conductor.

Tinelli y Paula Chaves

“A mí me contaron que empezó con muchas exigencias descabelladas”, dijo Yanina Latorre, y contó que la modelo quiso “bajar participantes” como Alicia Barbasola para no tener problemas con Zaira Nara, con quien está peleada pero no quiere agravar la situación.

LA OTRA VERSIÓN DE POR QUÉ NO EMPIEZA EL CANTANDO 2024

Por su parte, Nacho Rodriguez contó en su ciclo Siempre primicias de Twitch que la situación entre Marcelo Tinelli y Daniel Vila, se ha puesto insostenible dado el dueño del canal lo quiere al frente del ciclo contra su voluntad, y que para conseguir su objetivo le ha recortado el presupuesto.

“Tinelli no lo quería conducir porque decía que el Cantando iba a ser muy ‘berreta’ (…) Daniel Vila lo obliga a Tinelli conducir (…). Paula Chaves con un muy reducido presupuesto, con escenografías pobres, sin luces móviles ni pantallas... Tinelli no quiere saber nada”, agregó.

“Pero el canal le dice ‘Papi, te estamos pagando un sueldo, y te tenés que hacer cargo de la conducción porque, básicamente, no hiciste nada en la gestión de programación. Tinelli dijo ‘Si no me das plata para contratar un conductor, lo voy a pagar yo de mi bolsillo”, cerró Rodríguez.

