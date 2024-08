Activo en las redes sociales, Jorge Rial vio el anuncio publicitario del nuevo programa que conducirá Laura Ubfal en América y no dudó en darle un palito a su colega y Marcelo Tinelli, director creativo del canal.

“No dejan de hacer éxitos. La gestión Tinelli es histórica”, escribió el conductor en X (ex Twitter), haciéndose eco de producto que desembarcará el domingo, a las 17.30 horas, en la pantalla de América.

¿LAURA UBFAL TRATÓ DE FRACASADO A JORGE RIAL?

En su breve comentario, Rial disparó contra Ubfal y Tinelli, y Laura le respondió en LAM. “¿Qué puso? Debe ser un palo para Tinelli… No empecé, así que no sé de qué habla”, le dijo la periodista a Ángel de Brito en su visita a LAM.

Laura Ubfal le respondió con todo a Jorge Rial en LAM

“¿Desde cuándo están peleados con Jorgito?”, le retrucó el conductor. Y Laura contestó: “Tuvimos entredichos por un tema de More Rial, pero lo hablamos. Me bloqueó en Twitter, pero no sé por qué, ni me acuerdo ni me interesa”.

Quitándole importancia al palito de Rial, la periodista finalizó: “Él odia todo Intrusos. Critica todo lo que pasa ahí. El que se va a Sevilla, pierde su silla. Él se fue para hacer un éxito, y fue un fracaso”.

