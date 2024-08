En un ida y vuelta con Socios del Espectáculo, Juliana ‘Furia’ Scaglione fue picantísima al hablar del fanátismo de Laura Ubfal en su paso por Gran Hermano.

“¿Cómo está tu relación con Laura Ubfal que era tu fan número uno y tuvieron unos idas y vueltas?”, le consultaron a la influencer, quien lanzó: “Ella me contó que es periodista de espectáculos”.

“Y me dijo que donde yo esté ella lo va a comunicar, pero las primicias las doy yo. Ella me re bancó cuando yo estuve adentro de la casa pero bueno, cuando son panelistas tienen que ser objetivos, no fanáticos”, sentenció.

FURIA HABLÓ DE SU PRESENTE LABORAL TRAS SALIR DE GRAN HERMANO 2023

Furia, uno de los personajes más polémicos de Gran Hermano 2023, habló de su presente laboral junto a Alex Caniggia en su programa de streaming Carajo y se mostró abierta a otras propuestas.

“La verdad es que soy una gran comunicadora, soy actriz, soy cantante, bailo, me gusta todo eso así que las propuestas que se vengan serán bienvenidas”, expresó a los Socios.

