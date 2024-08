El hecho de que Furia haya dejado de seguir a Coy en redes sociales fue tomado por muchos como el indicio de un conflicto entre las hermanas Scaglione, pero la propia Juliana contó la verdad sobre su relación con Georgina en diálogo con Ciudad.

“¡No me peleé con mi hermana! Ja”, arrancó.

Entonces, la jugadora más polémica de Gran Hermano 2023 explicó por qué había dejado de seguir a su hermana: “Contrate una agencia de limpieza de bots, sacamos 70.000 y entre esos hubo errores. Nada más”.

Furia y Coy en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

“Me da gracia lo que plantean”, enfatizó la panelista de Toda (en el streaming Carajo) a carcajada limpia. Y justificó su risa: “Pasa que agrandan todo y la verdad es que te juro nos da risa”.

Ahí fue elocuente: “De hecho, seguimos en comunicación constante. Pero no puedo contestar tanto fake. Por eso dejo que fluya, porque ya me aburren las mentiras”.

Al final, tras lanzar un contundente posteo en X, Furia se lamentó: “Si tengo que aclarar todo lo que dicen de mí estoy diez años… Yo dejo que hablen porque no me importa ni me afecta. Quieren ruido porque tienen hambre. Ya van siete meses comiendo de mí y se terminó”.

LA BRONCA DE FURIA CON QUIENES LUCRARON CON SU IMAGEN

Por otra parte, Furia hizo un fuerte descargo al responder si de verdad se enojó con su hermana por haber sacado rédito económico por explotar su imagen.

“No puedo hacerme cargo de esos negocios turbios de los que se habla. Yo estuve encerrada. Por ende, no di el OK de absolutamente nada. Y tanto mi hermana como yo tampoco pedimos nada”, reaccionó.

Furia / Fuente: Instagram

Luego, protestó: “Cualquier, persona que esté aislada se enojaría. Mi identidad y mi derecho fue explotado a niveles exponenciales. Tanto de manera virtual con inteligencias artificial y también en foto. En TV, en productos, en redes, de manera positiva o negativa pero de manera masiva. Y todo eso tiene un costo beneficio”.

“En este caso, a mi monetariamente no me generó nada. Pero si otros se llenaron los bolsillos con mi vida, mis ideas y demás. Lo que me pasó a mí en cuanto a que se aprovecharon de mi aislamiento es terrible. Espero a ningún jugador le vuelva a pasar en el caso de querer anotarse en el certamen”, sentenció Juliana Scaglione.