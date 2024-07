Las internas en la familia de Juliana Scaglione siguen explotando, y después de que Ezequiel acusó a Coy de hacer negocios turbios en nombre de Furia, se conoció un video que lo comprobaría.

El detonante fue el chivo que Coy hizo con un esteticista en Instagram, al que ella definió como “el doctor de las furiosas”.

“Me voy a arreglar la carita con el mejor doctor. Esta cremita que me puso el doctor es para que no me duela nada”.

El chivo de Coy Scaglione.

Al final, Coy recomendó: “Tienen que venir acá. Gracias doctor, te quiero mucho. Estoy muy linda”.

LAS ACUSACIONES DE EZEQUIEL CONTRA COY, LA HERMANA PREFERIDA DE FURIA

La semana pasada, Ezequiel había repudiado a Coy: “Esos negocios son por Furia. Personas que me llaman diciéndome que arreglaron acciones publicitarias, canjes, tacitas, muebles, remeras, cositas que me dicen que no pueden contactar a Coy. No está bueno sobretodo porque Juliana esto no lo sabía, no se habló esto antes que ingrese a la casa de Gran Hermano”.

“Coy hace negocios con Furia desde el día 1 y se pueden ver, desde que ingresó al reality y Juliana repito no sabía nada. Juliana cuando se acomode se va a dar cuenta de todo y le va decir gracias hermana hasta acá”, cerró el hermano de Juliana Scaglione.