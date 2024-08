A un mes del final de Gran Hermano 2023, en Bendita opinaron del apagado presente de Juliana “Furia” Scaglione, la revelación del reality que terminó rompiendo contrato con Telefe y alejándose de la televisión por decisión propia.

En ese marco, Alejandra Maglietti le pasó factura a Edith Hermida porque durante los meses que Furia estuvo en el reality, Hermida la defendió de toda crítica y la rotuló como “la personalidad del año”. Y al conocerla fuera de la casa se llevó una tremenda decepción.

Actualmente, Juliana está haciendo stream con Alex Caniggia y factura por las presencias que hace en los eventos que la convocan.

EDITH HERMIDA ESTALLÓ EN BENDITA POR LAS CHICANAS SOBRE FURIA

Alejandra Maglietti: -Hacen buena dupla (Alex y Furia).

Horacio Pagani: -¿Están hablando en serio? No es una maravilla de la televisión argentina. La decadencia nos está comiendo de a poco.

Alejandra: -No es televisión, es streaming.

Horacio: -Pero en televisión la estamos mostrando nosotros. ¡No la mostremos más!

Edith Hermida: -A él le calentó que gana cinco mil dólares por presencia.

Horacio: -¿Qué va a ganar cinco palos por mes?

Alejandra: -No, cinco mil por presencia... Pero a mí lo que me sorprende es que Furia estaba para ser conductora de Telefe, del prime time, y de golpe no llegó a las expectativas... Edith hablaba como que había nacido una nueva figura, de Hollywood, más o menos.

Edith: -No, a mí me gustaba en la casa. Después no me gustó que se la agarre con la gente, que quería facturar.

Alejandra: -Dijiste que era la nueva figura de la televisión.

Edith: -Sí, en su momento. Ahora ya no. Chico, yo cambios de opinión. ¿Qué? ¿Tengo que pensar siempre lo mismo?

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.