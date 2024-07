Edith Hermida habló con Socios del Espectáculo sobre el cruce con su compañera de Bendita, Romina Scalora, y lanzó una frase picantísima.

“Ella te dijo que con tus compañeros no sos nada empática”, recordó el notero a la locutora, quien comentó: “Sí, me dijo eso, que no soy empática con mis compañeros y para mí me lo dijo en serio”.

“Yo dije ‘Ah... ¿dónde tenía guardada toda esa mierda?’ No le caigo bien seguramente”, agregó y luego admitió: “Reconozco que a veces me pongo pesada”.

Edith Hermida habló con Socios del Espectáculo.

“Encuentro en Tamara una buena coequiper para joder a los demás, todos entienden el juego pero se que ve la Romi no”, lanzó sin filtros.

Romina Scalora en Bendita Tv (Foto: captura de Socios del Espectáculo).

“¿Creés que es envidia? Por ahí quiere tu lugar”, repreguntó el movilero y Edith cerró: “No, no considero que sea envidia, pero mi lugar es mío mi amor, que no se acerque ninguna”.

QUÉ DIJO ROMINA SCALORA SOBRE SU CRUCE CON EDITH HERMIDA EN EL AIRE DE BENDITA

Romina Scalora dialogó con el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich luego del cruce que protagonizó con Edith Hermida en el aire de Bendita Tv.

“Para mí forma parte del show, a veces en la dinámica del vivo me picantea”, comentó la panelista respecto del momento que dio que hablar en televisión.

