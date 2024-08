A un mes del final de Gran Hermano 2023, Catalina Gorostidi cumplió el sueño de ir por primera vez a Intrusos, programa del que se declaró fan y conocedora de momentos épicos, del tiempo que Jorge Rial comandaba el marco.

En ese contexto, la ex GH recordó situaciones bizarras y el propio Rial se hizo eco de sus palabras en X (ex Twitter), para hacerle una sutil corrección ¿y darle un palito al actual Intrusos con Florencia de la Ve a la cabeza?

CATALINA GOROSTIDI, FANÁTICA DEL CHIMENTO

“Cata, ¿vas a continuar en el mundo del espectáculo? ¿Cuál es tu pretensión?”, le preguntó Flor a la ex Gran Hermano.

Ilusionada y feliz, Catalina respondió: “¡Me encantaría! Yo sé que son un montón, pero a mí me encantaría. Me gusta mucho el stream y los programas de chimentos. Los amo”.

Y agregó: “Cuando entré pregunté ‘¿acá fue donde se hizo el test de embarazo Vannucci con el Ogro Fabbiani? O no me acuerdo con quién era’. ¡Yo me vi todo!”.

EL CRUCE BUENA ONDA DE JORGE RIAL Y CATALINA GOROSTIDI

Activo en las redes sociales, Rial vio el clip de Catalina Gorostidi relatando el episodio y tuiteó: “No, fue el de Carbone, en el Intrusos de verdad. Con Tauro acompañándola al baño”.

Sin dudar, la ex GH le respondió a Jorge: “Tenés razón, Jorge. Lo mismo cuando dejé de estudiar porque Diwan contó la primicia de Gisela Bernal. O cuando Tauro puteó a Ventura y se fue del estudio”.

Esta vez recordando los hechos con certeza, Jorge Rial le respondió a Catalina Gorostidi: “¡Muy bien! ¡Aprobada con 10!”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.