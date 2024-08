Si bien Juliana “Furia” Scaglione siempre remarcó ser fanática de María Becerra, sus declaraciones en su contra, en este último tiempo, dejan en evidencia que la situación habría cambiado.

Tras haberla acusado de haber dejado plantados a sus fans en una presentación en un boliche, en el que ella habría tenido que “entretenerlos”, ahora la acusó de haberle copiado muchas de sus expresiones, por lo cual espera un reconocimiento.

Furia afirmó que María la copia.

“Está mal asesorada. Yo quiero saber quién es su manager para que me diga ‘Sí, Juli, la verdad que te robamos un montón de cosas que hacés’ o ‘Nos inspiraste’”, expresó, picante, en el streamig Te lo juro (Carajo).

POR QUÉ FURIA CREE QUE MARÍA BECERRA LA COPIA

Juliana “Furia” Scaglione ahondó en su teoría de que María Becerra la copia.

Furia defendió a Telefe y fulminó a María.

“La realidad es que los inspiré desde el adentro. Robaron un montón de cosas del formato, y a muchas cosas, a muchas personas, para hacer negocio y no se hacen cargo. Y ahí me pongo del lado de Telefe y de la gente que me encontró porque sí, nos robaron bastante a ellos y a mí...”, sentenció, polémica.