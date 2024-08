A casi dos meses de haber salido de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione visitó Te lo juro (el streaming que sale de 16 a 18 por Quiero Música con Rulo Schijman, Cande Díaz, Ger Oberti y Mica Lapegüe) y habló de las fuertes polémicas que la tuvieron como protagonista cuando en el reality y de cómo reaccionaron sus compañeros.

“Saltaron a hablar muchos exparticipantes de Gran Hermano. Algunos a defenderme, como Christian U, y otros más, y otros a hacerme mier… y decir ‘si yo hubiera estado en la casa y hubiera hecho eso, ya me hubieran sacado, y ella estaría fuera conmigo, acá sentada’”, comenzó diciendo Furia.

“Tipo, cerrá el oje… porque yo no le pegué a nadie, flaco. Nunca le falté respeto a nadie. Y a mí siempre me picaron, pero no mostraban cuando me picaban”, agregó, en referencia al fuerte episodio que vivió con Mauro Dalessio en la casa, con quien mantuvo un breve romance.

Furia en #TeLoJuro, el streaming de Rulo Schijman, Cande Díaz, Ger Oberti y Mica Lapegüe en Quiero. Foto: Captura (Quiero Música)

“Sí mostraban cuando yo gritaba, ¿entendés? ¿Y sabés lo que es una mina que está harta de que la maltraten? Claro, soy un lobo, me hacen mier… hasta que exploto. Entonces, basta”, continuó, con vehemencia.

Y cerró, tajante: “Basta porque si yo cuento un montón de cosas que tengo que contar, defenestro a un montón de gente. Y, sin embargo, salí y no hablo mal de nadie. ¿Viste? No hablo mal de nadie. Qué buena compañera que soy, ¿no? Bueno, entonces, bésenme el trase… porque no hablé de todas sus cositas”.

MAURO DALESSIO REVELÓ QUE FURIA QUIERE DENUNCIARLO TRAS SU ROMANCE EN GRAN HERMANO 2023

La química que supieron tener en Gran Hermano 2023 terminó en un tremendo escándalo entre Mauro Dalessio y Juliana “Furia” Scaglione. Y a casi dos semanas de haber terminado el reality de Telefe, el joven reveló que su excompañera quiere denunciarlo.

Así lo contó el propio exparticipante y su palabra, rápidamente, se viralizó en las redes: “Les cuento un notición. (Furia) me quiere hacer una carta de documento ahora porque dice que hablo y que qué sé yo”, comenzó diciendo en un stream, que puiblico la cuenta de X @TronkOficial, y que transmitieron en LAM.

“Si ustedes ven mi Instagram, no la nombro casi nunca. Hice un chiste ayer porque me parece muy graciosa la situación, es muy bizarro. Es muy bizarro todo, entonces me parece gracioso, pero yo no la nombro para nada. O sea, ahora sí estamos reaccionando a eso, pero porque es algo que viví yo también”, agregó.

Y cerró, sin filtro: “Me escribió que me quería hacer una denuncia. Yo ni se le contesté el mensaje, ni se lo abrí, quedó ahí, eso me lo mandó la semana pasada. Me llamó 300 mil veces, mal. Lo más gracioso es que ella decía cuando salió de la casa ‘es todo juego’, y ahora sigue haciendo lo mismo. La tipa es así, le gusta a quien le guste. La tipa es así”.