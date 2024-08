Mauro Dalessio reveló en su visita al programa de streaming Ángel Responde detalles de su fuerte pelea con Juliana ‘Furia’ Scaglione en Gran Hermano.

“Ese día cuando terminamos de discutir, que fue durísimo para todos porque queda muy tenso, a ella la llamaron al confesionario”, dijo el exintegrante del reality show.

En el ida y vuelta con la emisión de Bondi, Mauro remarcó: “Estuvo dos horas metida ahí y se escuchaba los gritos desde el patio, eso fue una locura”.

Mauro Dalessio en Bondi.

“¿Le gritaba a la psicóloga o a la producción?”, le preguntó entonces Ángel de Brito y Mauro contestó: “No sé con quién estaba hablando... ese fue el día que más se sacó de todas las veces”.

ASÍ SE COMPARABA FURIA CON EVA PERÓN Y DIEGO MARADONA

En su paso por Desencriptados, Juliana Scaglione, exparticipante de Gran Hermano 2023, confesó que en la calle la compararon con Diego Maradona y Eva Perón.

Furia en una nota para Desencriptados.

“Me ven como un ídolo, cuando salgo me dicen Eva Perón o Maradona, no me comparo pero me ven así en algunos aspectos”, dijo y generó polémica.

