Desde que terminó Gran Hermano, Furia se sostiene en su fandom, que le hace “el aguante” a sol y a sombra, le hacen colectas de dinero y hasta le compran saludos por las redes sociales; pero ahora ella cargó contra sus fans.

En los últimos días, Furia retó a sus seguidores por enviarle cientos de mensajes durante el día, y les hizo el enfático pedido de que se detengan. “¿Ustedes piensan que yo puedo leer todo esto? Mmm, no”, les escribió en una story de Instagram.

Juliana "Furia" Scaglione.

Pero no se detuvo ahí la personal y tras que Santiago del Moro le soltara la mano en una nota con LAM, volvió a la carga contra sus seguidores.

“Les voy a pedir, por favor, que en temas laborales no hagan publicaciones. Estamos tratando de eliminar las fake news, todo lo que sea falso”, dijo en la story que mostraron en El impertinente (Net TV).

Leé más:

Santiago del Moro habló sobre el futuro de Furia tras Gran Hermano

CÓMO FUE LA ADVERTENCIA DE FURIA A SUS SEGUIDORES TRAS QUEDARSE SIN TRABAJO EN TELEFE

“Necesitamos organización. La cantidad de mensajes que llegan, no puedo leer ni siquiera uno. Si realmente ustedes piensan que yo puedo leerlos, no”, agregó Furia.

A la hora de explicar el por qué de este mensaje, Furia señaló que “Los fans, que a mí no me gusta llamarlos así, no son dueños de mi vida”.

“Son simplemente gente que se representa o me quiere. Entonces, lo que es laboral, no pueden meterse absolutamente en nada. Ni en contratos, ni en nada de nada”, agregó.

Juliana "Furia" Scaglione. Foto: Web

“¿Quieren hacer cosas graciosas, reírse, divertirse, mandar memes y todo eso? Eso es lo que pueden hacer. Ustedes están solamente para divertirse y acompañarme de esto, no significa que se metan en todo lo laboral”, advirtió.

“No me gustan los chumeríos. No me interesan. No me manden más mensajes de chumeríos., simplemente a trabajar. Nada más. Pueden ver mi progreso desde todo lo que sea en lo que yo publique en mis redes oficiales. Nada más”, cerró.

Leé más:

La reacción de Furia al ver los mensajes que le dejan sus fans: “¿Piensan que puedo leer todo esto?”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.