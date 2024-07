Lejos de calmarse las aguas después de lo que fue su polémica salida de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione sigue siendo noticia por sus picantes publicaciones y sus declaraciones sin filtro en los medios.

Ahora, después de especularse con cuánto dinero está cobrando por hacer presencias, Furia recurrió a las redes y dejó al descubierto la cantidad de mensajes y reacciones que le dejan sus fanáticos: “¿Ustedes piensan que yo puedo leer todo esto? Mmm, no”, escribió la joven.

Días atrás, se conoció que Juliana ya no trabaja para Telefe y Pepe Ochoa dio detalles en LAM de cómo habría sido la tensa charla antes de la desvinculación: “Me escribe alguien de Telefe. Después de lo que pasó en el último episodio de Gran Hermano 2023, donde Furia gana un premio y se lo entrega a Santiago del Moro, las altas esferas de Telefe se indignan”, comenzó diciendo el panelista del ciclo de América.

“Furia rechaza el premio, se lo da a Del Moro y lo deja pagando. El post de eso fue una reunión entre Furia y tres personas de Telefe donde le dijeron, ‘te mandás una más y vas a estar afuera de Telefe’. Y la verdad que ella estaba entre ceja y ceja con respecto a cómo se iba moviendo”, agregó.

“Lo que molestó en Telefe es que Furia, cuando fue al streaming de Alex Caniggia el lunes pasado, no pidió permiso, y además cobró una participación de ahí, la cual la producción no estaba enterada. Entonces, lo que molestó es que ella tome una decisión por sobre el canal, que no le pregunte ni le consulte a nadie, se siente en el streaming y despotrique contra toda la producción, contra Telefe, etcétera”, siguió.

Y cerró, tajante: “A raíz de eso, la llamaron y la convocaron a una reunión y le dijeron, básicamente ‘te vas’. Lo que me cuentan acá es que por lo único que la quieren tener enganchada es para tener la posibilidad de que entre a Gran Hermano Chile, que todavía no es una opción, pero están muy interesados desde Endemol, que ella participe un tiempo. Entonces, para poder cubrirse, contractualmente la tendrían enganchada, como en el desarrollo del reality. Pero, para todo lo demás, quedaría liberada para que ella haga su vida”.

MAURO DALESSIO REVELÓ QUE FURIA QUIERE DENUNCIARLO TRAS SU ROMANCE EN GRAN HERMANO 2023

La química que supieron tener en Gran Hermano 2023 terminó en un tremendo escándalo entre Mauro Dalessio y Juliana “Furia” Scaglione. Y a casi dos semanas de haber terminado el reality de Telefe, el joven reveló que su excompañera quiere denunciarlo.

Así lo contó el propio exparticipante y su palabra, rápidamente, se viralizó en las redes: “Les cuento un notición. (Furia) me quiere hacer una carta de documento ahora porque dice que hablo y que qué sé yo”, comenzó diciendo en un stream, que puiblico la cuenta de X @TronkOficial, y que transmitieron en LAM.

“Si ustedes ven mi Instagram, no la nombro casi nunca. Hice un chiste ayer porque me parece muy graciosa la situación, es muy bizarro. Es muy bizarro todo, entonces me parece gracioso, pero yo no la nombro para nada. O sea, ahora sí estamos reaccionando a eso, pero porque es algo que viví yo también”, agregó.

Y cerró, sin filtro: “Me escribió que me quería hacer una denuncia. Yo ni se le contesté el mensaje, ni se lo abrí, quedó ahí, eso me lo mandó la semana pasada. Me llamó 300 mil veces, mal. Lo más gracioso es que ella decía cuando salió de la casa ‘es todo juego’, y ahora sigue haciendo lo mismo. La tipa es así, le gusta a quien le guste. La tipa es así”.