Consagrado Bautista Mascia como campeón de Gran Hermano 2023, el lunes Juliana Scaglione volvió a faltarle el respeto a sus compañeros y al propio Santiago del Moro en vivo, por más que luego intentó arreglarla.

Todo fue por los premios consuelo votaron los participantes del reality y que entregaron en la gala, como el de la Mejor Pelea que compartió con Federico Manzana Farías , y que al enterarse puso cara de asco.

“Yo creo que a Juli no le gustó”, diagnosticó Laura Ubfal, y instantes después Furia lo blanqueó al alejarse ostensiblemente de Costa cuando intentaba abrazarla para felicitarla.

El desplante de Furia a Costa en vivo

Soberbia, Juliana exclamó para desconcierto de todos: “Yo creo que no debería ganar este premio, sino el premio por los 17.2 puntos de rating”.

Desafiante, se dio media vuelta para mirar al resto de sus hermanitos: “Por más que todos ustedes se rían, todos fueron protagonistas. No yo sola. Gracias a todos los streamers y a todos mis compañeros por hacerme la campaña en mi contra. Ya me tienen afuera y saben cómo me pongo”.

LA REACCIÓN DE SANTIAGO DEL MORO AL PROVOCADOR GESTO DE FURIA

Un rato más tarde, Furia se ganó el premio de oro a la “jugadora preferida” y esta vez fue más allá en su exabrupto ante Laura Ubfal cuando le entregó la estatuilla: “Es una pelotudez, son unos forros de mierda y unos hdp”.

Acto seguido, fue a paso rápido a dejarselo con desprecio a Santiago en su atril: “¡Quedátelo vos!”.

Furia y Santiago del Moro.

“¡¿No lo querés?!”, se indignó Del Moro. “¿Quién salió segundo?”, se preguntó el conductor.

Ahí, Marisa Brel le enfatizó que “deberías ser más agradecida”, y ante la inocultable ira de Santiago, recién tomó consciencia y reculó al gritar sin micrófono que se lo merecía él: “¡Vos no entendiste! Vos me bancaste desde afuera”.

Furia y Santiago del Moro.

Al final, Furia logró retomar el centro de atención con micrófono propio y argumentó que es una incomprendida para justificar sus desplantes: “Vieron cómo cuando uno tiene una actitud positiva, pero depende el modo la toman como negativa. Esto pasó durante todo el juego”.

“No sé a qué cámara mirar”, acotó cual diva consagrada.

Furia en Gran Hermano.

“Santi fue el que se bancó todo esto, Porque yo soy una mujer que dentro de la sociedad establecidamente, a muchos no les gusta que las mujeres digamos cosas. Pero no solo soy mujer, soy pelada y tatuada”.

“Él me defendió a muerte un montón de veces, incluso cuando no tendría que haberme defendido”, cerró Furia para congraciarse con Santiago del Moro.