Alex Caniggia y Juliana Scaglione, más conocida como Furia de Gran Hermano, sorprendieron a sus fanáticos al mostrarse juntos en Carajo Stream y dieron que hablar.

“Amiga te amo. La mejor dupla de Argentina, no tenemos competencia, síganla manga de barats”, escribió el dijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia en sus redes sociales.

Alex Caniggia y Furia en las redes sociales.

Por su parte, la exparticipante del reality show de Telefé se mostró súper buena onda con el hermano de Charlotte: “Naaa, amo Alex. Muchas pero muchas gracias. Sos y serás siempre el emperador”.

El mensaje de Furia a Alex Caniggia en sus redes sociales.

QUÉ DIJO FURIA SOBRE LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR EN OTRO REALITY

Furia aseguró en dialogo con el programa de Yuyito González que le gustaría trabajar en otro reality: “Me gustaría, también para construirme como artista, además estoy en streaming”.

“¿Te ves en el teatro más allá del circo?”, repreguntó el movilero y ella respondió: “Depende, me dicen que soy muy magnética, la realidad es que yo siempre fui así desde chica, me teñí siempre el pelo, siempre fue mi look y no le copié a nadie nada”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.