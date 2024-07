Luego de la fuerte polémica que despertó Juliana “Furia” Scaglione al hablar de los tremendos dichos que Costa habría lanzado en su contra a sus espaldas, la exfigura de Legalmente Rubia rompió el silencio.

Indagada por los fuertes exabruptos que le habría dedicado a la exparticipante de Gran Hermano 2023, la actriz respondió en una nota que dio a Implacables: “Seguramente dije cosas peores. No me acuerdo, no me importa tampoco”, disparó.

Foto: Captura (elnueve)

“Ahí tenés la dignidad de los colegas”, agregó, deslizando que alguien la habría traicionado al contar algo que fue dicho en confidencia.

Y añadió: “Peor igual, porque siempre le agregan un IVA. Pero la verdad, por suerte el ciclo terminó el domingo con mucho éxito. Fue el programa más visto de la televisión y yo tuve el honor de formar parte del mismo”.

“El resto, hay lugar para todas. El sol sale para todas. Cada una encuentra su lugar. Ni ella me cae bien, ni yo le caigo bien. ¿Y cuál es el problema? Besos”, cerró Costa, quitándole peso al tema que la enfrentó a Furia.

COSTA HABLÓ TRAS EL INSOLENTE DESAIRE DE FURIA EN PLENO VIVO DE GRAN HERMANO 2023

El insolente desaire que Juliana Scaglione le hizo a Costa en pleno vivo de Gran Hermano 2023, cuando se alejó de de ella, fue minimizado por la panelista del debate del reality.

“No la quise abrazar. Ni siquiera eso”, aclaró la exintegrante del elenco de Legalmente Rubia. Entonces, explicó en una nota con Intrusos: “Yo quería que entre en plano de tonta, preocupada por el tiro de la cámara. ¿Por qué la voy a abrazar aparte? Ni abrazarla ni desabrazarla”.

El desplante de Furia a Costa en vivo

Ahí se explayó: “Yo la quería acomodar y a lo mejor ella lo tomó como que la quería correr, pero era al revés...”. Y cerró, visiblemente incómoda con la situación que se vivió al final del reality de Telefe: “¡Pero ya está!”.