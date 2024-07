Furia habló con Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) tras su salida de Gran Hermano 2023 y respondió a los supuestos dichos de Costa en su contra tras el desaire en vivo.

“¿Con Costa está todo bien?”, le preguntó el cronista y ella contestó: “No sabía que le generaba asco, yo peleo por lo mismo que ella, soy bisexual y siempre voy a luchar por todo lo que nos costó un montón”.

Furia habló con Empezar el Día.

“Ella también lo pelea desde su lado, el tema es que no entiendo por qué le di tanto asco, no nací para gustarle a nadie y al que no me gusta verme que no me vea, igual me siguen mirando”, sentenció filosa.

POCHI DE GOSSIPEAME REVELÓ QUÉ HABRÍA DICHO COSTA EN CONTRA DE FURIA TRAS EL DESAIRE

Pochi de Gossipeame reveló en el programa de Yuyito González qué habría dicho Costa en contra de Furia luego del desaire que le hizo la exparticipante en televisión.

“Ella dijo en las notas que la quiso poner en plano pero a mí me cuentan que Costa habría dicho en el estreno del Circo de Anima ‘yo no voy a saludar a Flavio hasta que no se vaya este engendro’”, dijo la panelista.

