La gran final de la Copa América reunió a amigos, familiares y conocidos este domingo por la noche.

Tal fue el caso de los ex Gran Hermano Catalina Gorostidi, Virginia Demo, Joel Ojeda, Flor Regidor y Manzana.

Los exparticipantes del reality de Telefe se reunieron en una casa, comieron hamburguesas y se divirtieron viendo el esperado partido de la Selección Argentina.

Si bien el team no estaba completo, con varias ausencias, dos personajes importantes del certamen se reunieron por su cuenta y se mostraron algo contrariados por lo ocurrido: se trata de Furia y Emma Vich, quienes se aliaron durante todo el concurso y se enfrentaron al resto de la casa, incluso puertas afuera.

Por: Estefania Lisi

QUÉ HICIERON FURIA Y EMMA VICH AL SER EXCLUIDOS DE LA REUNIÓN DE EX GRAN HERMANO PARA VER EL PARTIDO DE ARGENTINA

Furia y Emma se juntaron por su cuenta con más amigos a ver el partido de Argentina e incluso cuando nuestro país alzó la copa se trasladaron hasta el Obelisco para celebrar.

Por: Estefania Lisi

Sin embargo, Furia manifestó cierto descontento por lo que, se supone, fue la reunión de los ex Gran Hermano para ver el partido.

“Yo te dije que el chabón era así, te lo dije. No se puede creer, no se puede creer. Este es el nuevo Gran Hermano pero con celulares, ¿entendés? Esto no puede ser así. El show, amigo...”, dice Furia en el video, notablemente enojada con Manzana (a quien se refirió con un sticker que agregó a la historia).