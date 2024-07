Juliana Scaglione, más conocida como Furia en su paso por Gran Hermano 2023, habló con Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) y se despachó contra quienes le dijeron que la fama le va a durar poco.

“Estoy muy bien psicológicamente, estuve muy aislada, la mitad de un año, para mí es un mundo nuevo, es muy shockeante que tenga gente que no conozco que me ama”, dijo la exparticipante del reality show.

Furia en Empezar el Día.

En el ida y vuelta, aprovechó para despacharse contra los hate: “Abrazo todo esto, sé esto que me va a acompañar por mucho tiempo, sé que no se va apagar como la fama, la gente cuando te quiere, te quiere por siempre”.

QUÉ DIJO FURIA SOBRE LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR EN OTRO REALITY

Furia aseguró en dialogo con el programa de Yuyito González que le gustaría trabajar en otro reality: “Me gustaría, también para construirme como artista, además estoy en streaming”.

“¿Te ves en el teatro más allá del circo?”, repreguntó el movilero y ella respondió: “Depende, me dicen que soy muy magnética, la realidad es que yo siempre fui así desde chica, me teñí siempre el pelo, siempre fue mi look y no le copié a nadie nada”.

