Lejos de que las polémicas que giraron en torno a Juliana “Furia” Scaglione cuando estaba en Gran Hermano 2023 quedaran en el pasado, la exparticipante del reality de Telefe sigue dando que hablar por sus fuertes declaraciones.

En esta oportunidad, la joven visitó el nuevo programa de streaming que conduce Alex Caniggia y no dudó en revelar cuánto dinero le pagan por estar encerrada en la casa: “Los jugadores ya salieron. A mí, Juliana, no me depositaron los 200 mil pesos. Son seis mil por día”, lanzó Furia, sin filtro.

Juliana "Furia" Scaglione habría rescindido su contrato con Telefe. La decisión sería de mutuo acuerdo. (Foto: Captura Telefe)

“Este es un tema que está bueno que sepa la gente. Me molestó cuando decían que nos pagaban un montón”, agregño, después de plantear su queja por un supuesto faltante de pago que le adeudaría la producción.

Cabe destacar que recientemente, Laura Ubfal informó que Juliana ya no trabajría más para el canal de las pelotas: “Primicia. Furia Scaglione y Telefe rescindirán su contraro de común acuerdo”, escribió la periodista desde su cuenta de X (antes Twitter) sobre la exparticipante.

Laura Ubfal: “Primicia. Furia Scaglione y Telefe rescindirán su contraro de común acuerdo”.

FURIA DE GRAN HERMANO 2023 HABILITÓ UN LINK PARA QUE SUS FANÁTICOS PUEDAN COMPRAR UNA FOTO Y UN SALUDO

Si bien no se convirtió en la ganadora de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione sigue despertando pasión de multitudes entre sus seguidores. Y consciente del furor que genera, la exparticipante del reality de Telefe habilitó un link para que puedan comprar una foto o un saludo suyo.

Así se pudo ver en una captura que rápidamente se viralizó en las redes donde la joven da a conocer el paso a paso para adquirirlo: “¡Hola, soy Furia! Si solicitás un video o una foto, enviando el comprobante de pago a @Julianascaglione@gmail.com, hacé el pedido al mismo con el nombre de la persona y un correo para enviar el contenido solicitado”, especificó.

Además, en el posteo figura el monto para poder tener la imagen o un mensaje de Juliana: “Foto + video saludo de Furia, $5000″, cerró el escrito que despertó todo tipo de repercusiones.