Laura Ubfal reveló una información acerca del contrato que tiene Juliana Scaglione, más conocida como Furia, con Telefé por su paso por Gran Hermano.

“Primicia. Furia Scaglione y Telefe rescindirán su contraro de común acuerdo”, escribió la periodista desde su cuenta de Twitter sobre la exparticipante.

Cabe recordar que Furia había recibido un ultimátum por parte del canal luego de varias actitudes polémicas, entre ellas el destrato a Costa, por lo que habrían tenido una reunón clave.

Laura Ubfal habló de Furia en X. Por: Victoria Fridman

Según informó Pepe Ochoa, desde Telefé le habrían dicho: “Esta es la última que te mandás. Si seguís así vamos a romper contrato con vos y te quedás afuera de este canal”.

QUÉ DIJO FURIA SOBRE LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR EN OTRO REALITY

Furia aseguró en dialogo con el programa de Yuyito González que le gustaría trabajar en otro reality: “Me gustaría, también para construirme como artista, además estoy en streaming”.

“¿Te ves en el teatro más allá del circo?”, repreguntó el movilero y ella respondió: “Depende, me dicen que soy muy magnética, la realidad es que yo siempre fui así desde chica, me teñí siempre el pelo, siempre fue mi look y no le copié a nadie nada”.

