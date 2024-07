A una semana del debut de Virginia Demo en Legalmente Rubia, Juliana “Furia” Scaglione criticó con dureza a su excompañera de Gran Hermano 2023.

La trató de “insoportable” y afirmó que está “subida a un pony”, factores por los que no la iría a ver al teatro.

Como si eso fuera poco, Furia deslizó que Virginia no tiene talento y les traerá problemas a sus compañeros de elenco.

GRAN HERMANO: FURIA DESTROZÓ A VIRGINIA DEMO

“Somos nuevos talentos y todos tenemos posibilidades para todos. Pero creo que hay gente que nace con talento y hay gente que lo tiene construir. Hay que entrenar y hacer un montón de cosas”, dijo Furia, en nota con Socios del Espectáculo, luego de ser consultada por la incorporación laboral de Demo en el musical que protagoniza Laurita Fernández.

Con contundencia, Juliana continuó: “Yo viví con Virginia y cuando dije que Virginia era una persona insoportable… Yo lo había avisado. Pero bueno, la loquita no tiene razón en nada. Ya le dieron el trabajo, ahora cómansela”.

FURIA ASEGURÓ QUE VIRGINIA DEMO SE LA CREYÓ TRAS SU PASO POR GRAN HERMANO

“Si no se baja del pony les va a traer problemas (a los de Legalmente Rubia). No es agachar la cabeza, es agradecer el trabajo que se nos brinda”, siguió Furia, letal con su excompañera.

“Nosotros somos personajes de reality. Algunos traen sus cualidades y otros no, y tienen que trabajarlas. Hay que ser un poco más humanos”, agregó, picantísima.

Y sentenció: “En el teatro hay trayectorias, no te podés creer Dios. Nosotros recién arrancamos”.

Luego de brindar su explosiva opinión sobre Virginia Demo como persona y potencial artista, Furia finalizó: “No la voy a ir a ver. Yo por mi parte no. Y no me va a invitar tampoco. Ella habla muy mal de mí”.

