A tres meses del estreno de Legalmente Rubia, Costa se bajó del musical y las internas entre el elenco no tardaron en hacer ruido en los medios.

Sin embargo, el detonante para Costa habría sido que los productores teatrales y Laurita Fernández hayan escogido a Virginia Demo, ex Gran Hermano 2023, como su reemplazante.

En ese agitado marco, la actriz y panelista en Cortá por Lozano hizo un llamativo posteo, referido a la gente hipócrita, y las miradas apuntaron a la protagonista de Legalmente Rubia, quien recibió con los brazos súper abiertos a la ex GH.

¿COSTA TRATÓ DE HIPÓCRITA A LAURITA FERNÁNDEZ?: SU RESPUESTA EN SOCIOS DEL ESPECTÁCULO

Notero de Socios del Espectáculo: -Hace cuatro días invocaste a San Benito y pediste luz y un poco de paz...

Costa: -Que me aleje de la gente hipócrita, que no es lo mismo.

Notero: -No era el Día de San Benito.

Costa: -Sí, era el Día de San Benito.

Notero: -Pero qué casualidad, porque pasaron cosas…

Costa: -No, no pasó nada. Si quieren publicidad que la paguen. Yo no hablo más de nadie, porque me tienen harta... Ya está, era el Día de San Benito y puse que me aleje de la gente hipócrita porque tuve por una desilusión con una examiga mía. Me di cuenta de que todo el tiempo me estuvo usando o que mi cariño no significó lo mismo para ella que el de ella para mí. Entonces, ¡basta de gente hipócrita! No tiene que ver con lo laboral, es algo afectivo. Y cuando esta persona lo leyó, me mandó un mensaje. Entonces, dije “confirmado: hipócrita”.

Notero: -¿Esa amiga no se llama Laura?

Costa: -¡No! ¿Por qué?

Notero: -Porque ella, casualmente, también puso un posteo, destacando de todo un elenco solo a Virginia Demo.

Costa: -Está bien, que se lleven bien. Es muy difícil convivir en un teatro. Creas relaciones que creés que van a ser para toda la vida y después te das cuenta de que a la vuelta de la esquina nadie te saluda.

