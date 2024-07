Darío Martínez Corti indignó a todos los integrantes de A la Barbarossa cuando habló del romance fugaz que tuvo con Virginia Demo en la adolescencia, en La Plata.

El exparticipante de Gran Hermano 2023 no solo le dijo a Virginia que no se acordaba haber tenido un affaire con ella, también tuvo un acto fallido al comparar a Demo del pasado con la actual.

“Eras un camión”, le dijo Darío. Y tanto Virginia, como Georgina Barbarossa y sus panelistas, le saltaron al cuello. “¿Y ahora no?”, le recriminaron, picantísimas.

DARÍO MARTÍNEZ CORTI GHOSTEÓ EN VIVO A VIRGINIA DEMO DE GRAN HERMANO

Pía Shaw: -Virginia contó que algo pasó entre ustedes. Yo te pregunto ahora a vos, ¿qué pasó con Virginia?

Darío Martínez Corti: -Me lo preguntaron y me enteré que a los 15, 17 años, chapamos adentro de un auto, según ella.

Virginia Demo: -Sí.

Darío: -Yo si te digo algo, te miento. No me puedo acordar. Soy un tarado en ese sentido, un desmemoriado.

Nancy Pazos: -Mentí, aunque sea. Que digas eso es peor. Es negar a una mujer.

Darío: -A ella la conozco desde hace muchos años, desde chicos. Pero cuando me enteré de que pasó algo, empecé a hacer memoria para visualizar en qué contexto fue, pero no me acuerdo. Puede ser que haya pasado algo y que me haya olvidado por completo.

Lío Pecoraro: -¿Cuál es el problema de que no se acuerde?

Darío: -Si me acordara, lo diría.

Georgina Barbarossa: -Aparte, uno ha chapado con tanta gente...

Darío: -Ojalá haya pasado, porque ella de chica era un camión

Georgina: -¿Y ahora no?

Virginia: -Y ahora no...

Nancy: -Y ahora también. Esto es terrible.

Analía Franchín: -Mejor callate, Darío.

Darío: -No, no estoy diciendo que ahora no.

Virginia: -Es tremendo.

Nancy: -Es un horror todo.

