En el último debate de Gran Hermano 2023, se entregaron los premios a los participantes, a pocos días de que Bautista Mascia resultara ganador de esta edición. Y Juliana “Furia” Scaglione hizo estallar el escándalo.

¿Qué pasó? A Furia le quisieron dar el premio al Mejor Jugador de Gran Hermano 2023. Ella, indignada, lo agarró y muy enojada lo rechazó.

El video se viralizó porque, además, le hizo el vacío a Costa, quien se acercó a ella durante la entrega de premios.

Bautista ganó Gran Hermano 2023.

En este contexto, Bautista, que apagó la luz de la casa más famosa del país y se llevó el gran premio, respondió sin filtro quién fue para él el mejor jugador del ciclo. Y dejó en claro que no fue Furia.

QUÉ DIJO BAUTISTA MASCIA SOBRE EL PREMIO AL MEJOR JUGADOR DE GRAN HERMANO QUE FURIA RECHAZÓ

Bautista Mascia se refirió sin filtro al premio al Mejor Jugador de Gran Hermano 2023 que Furia rechazó escandalosamente.

“Lo de mejor jugador es relativo. Yo creo que el mejor es el que termina ganando, porque llegó ahí y se ganó el voto de la gente. Pero también digo que llegué a esa instancia por un tema del trabajo en equipo... No me atribuyo todo el mérito. Llegué a la final después de superar algunas placas; hubo una competencia abierta y democrática. Ahí no hay misterios, el que tiene más votos gana”, dijo.

Furia rechazó el premio al Mejor Jugador de Gran Hermano 2023.

Y se refirió, sin nombrarla, al juego de Furia. “Es algo que me pregunté adentro y lo dije a cámara: ¿Gran Hermano lo gana el mejor hermano? ¿O lo gana el que más quilombo hace? El año pasado, me gustó Marcos (Ginocchio) como ganador de GH, me gusta su personalidad y siento que algunas cosas compartimos. Nuestra casa era un poco más jugadora que la anterior. Acá fue una partida de ajedrez de a veinte personas”, cerró en diálogo con Infobae.