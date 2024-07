Tras quedar liberada de sus obligaciones contractuales por Telefe, la ex Gran Hermano Juliana “Furia” Scaglione comenzó su propio camino en los medios, y uno de sus proyectos es estrenar un nuevo look gracias a un canje.

En sus redes sociales, la exparticipante del reality, que quedó sexta en el ranking, detrás de Martín Ku, se mostró este fin de semana junto a un conocido profesional, con quien grabó un video para explicar cómo será el procedimiento.

Furia adelantó que se someterá a una cirugía estética (Foto: Instagram) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Juliana llegó al profesional siguiendo los pasos de su hermana Coy, que ya pasó por el bisturí hace algunas semanas, aprovechando el envión de fama que le dio la ex Gran Hermano, y ante los resultados decidió darle luz verde al procedimiento, que también tiene un componente saludable.

QUÉ ES LO QUE SE HARÁ FURIA EN UNA VISITA AL CIRUJANO PLÁSTICO

“Hoy tuve el agrado de atender a la mujer tendencia #1 de Argentina y alrededores. Mi nueva y bella paciente Furia, crossfitera de sangre como yo. Charlamos un montón de entrenamiento y salud nos trasmitimos muy buena energía y planeamos tratamientos a futuro”, escribió el profesional en su posteo.

“Viene a hacerse unos retoques para poder respirar un poco mejor y además para quedar con una nariz más estética también. Vamos a levantar un poco la punta y a suavizar el dorso de la nariz”, señaló el médico.

“Chicas, llegó el momento, me va a ayudar un montón. Él es un genio. Esto no es solo estético sino también para poder respirar mejor, para no entrenar y que me caiga agüita”, señaló por su parte Furia, que no estuvo exenta de comentarios sarcásticos por parte de los usuarios de Instagram.

