La química que supieron tener en Gran Hermano 2023 terminó en un tremendo escándalo entre Mauro Dalessio y Juliana “Furia” Scaglione. Y a casi dos semanas de haber terminado el reality de Telefe, el joven reveló que su excompañera quiere denunciarlo.

Así lo contó el propio exparticipante y su palabra, rápidamente, se viralizó en las redes: “Les cuento un notición. (Furia) me quiere hacer una carta de documento ahora porque dice que hablo y que qué sé yo”, comenzó diciendo en un stream, que puiblico la cuenta de X @TronkOficial, y que transmitieron en LAM.

“Si ustedes ven mi Instagram, no la nombro casi nunca. Hice un chiste ayer porque me parece muy graciosa la situación, es muy bizarro. Es muy bizarro todo, entonces me parece gracioso, pero yo no la nombro para nada. O sea, ahora sí estamos reaccionando a eso, pero porque es algo que viví yo también”, agregó.

Y cerró, sin filtro: “Me escribió que me quería hacer una denuncia. Yo ni se le contesté el mensaje, ni se lo abrí, quedó ahí, eso me lo mandó la semana pasada. Me llamó 300 mil veces, mal. Lo más gracioso es que ella decía cuando salió de la casa ‘es todo juego’, y ahora sigue haciendo lo mismo. La tipa es así, le gusta a quien le guste. La tipa es así”.

¡Tremendo!

ASÍ FUE LA CHARLA QUE TUVO MAURO DALESSIO CON FURIA TRAS SU ROMANCE EN GRAN HERMANO 2023

A un mes y medio de ser eliminado de Gran Hermano 2023 y de anunciar en El Debate que su relación amorosa con Juliana Scaglione llegó definitivamente a su final, Mauro Dalessio volvió a estar cara a cara con Furia y dio detalles de la incómoda, pero necesaria charla, que tuvieron a solas.

“¿Ya la viste a Furia? ¿Hubo reencuentro?”, le preguntó Sol Rivas a Mauro en su paso por el stream de Telefe. Y Dalessio respondió, serio: “El lunes, antes del programa, vino y nos saludamos profesionalmente, como corresponde, y me dice ‘¿me extrañaste?’”.

Mauro Dalessio en la alfombra azul de Gran Hermano (Foto: Movilpress)

Interrumpiendo su relato, el ex GH 2022 Ariel Ansaldo acotó: “Viste, ¡qué divina!”. Y Mauro cerró, pícaro: “¡Qué divina! ¿Qué?”.