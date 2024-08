A poco de que Ángel de Brito revelara que la pareja de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa, está confirmada como jurado de Cantando 2024, Marixa Balli dio su opinión sobre este tema y fue contundente con sus declaraciones.

“Milett, confirmada como jurado de Cantando 2024, y vos no, Marixa Balli”, lanzó el conductor de LAM, el programa que conduce por América, picante y dirigiéndose hacia una de sus panelistas.

Tras escucharlo, Marixa respondió, con ironía: “Qué bueno que lo lograste, amor. Te felicito. Se lo merece”. Sin embargo, De Brito fue al hueso con su comentario: “A vos, Tinelli te odia. Tendrías que estar vos, no Milett. Marcelo Polino, Oscar Mediavilla y Marixa. ¿Qué hace ahí Milett?”.

Foto: Captura (América)

“Basta con Tinelli”, fue la tremenda respuesta de Balli. Y cerró, firme con su postura: “No me interesa esta guerra en absoluto. No me interesa Tinelli, no me interesa este tema en lo más mínimo. Quedó archivado bajo tierra, bajo estos taquitos”.

SE CONOCIERON QUIÉNES SERÍAN LOS JURADOS Y POSIBLES CONDUCTORES DE CANTANDO 2024

En medio de la expectativa por el debut de Cantado 2024, Ángel de Brito dio a conocer los nombres que se barajan para ser parte del jurado y deslizó qué figuras podrían ser los conductores del certamen.

“Jurado de #Cantando2024 Marcelo Polino, Oscar Mediavilla y Milett Figueroa confirmada”, dio a conocer el conductor de LAM, dejando en claro que la participación de la pareja de Marcelo Tinelli ya estaría cerrada.

“Quieren a Laura Ubfal”, agregó, dando más información sobre donde estaría depositando la atención la producción para que se termine de conformar la lista completa de los miembros que se destacarán en la pista.

Foto: Captura de X (@AngeldebritoOk) Por: Fabiana Lopez

“Posibles conductoras Moria Casán, Pampita, Karina La Princesita, Zaira Nara y Paulita Chaves”, cerró el periodista, sobre las famosas con las que podrían estar en negociaciones para liderar el programa.