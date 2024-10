Luego de que los participantes dejaran todo en la pista para superar las expectativas de los jurados (integrado por Flavio Mendoza, Nacha Guevara, Marcelo Polino y Milett Figueroa), Florencia Peña dio a conocer los resultados de la votación del público y reveló qué pareja quedó eliminada del certamen.

“Momento de ponernos serios porque se está por ir una pareja. ¡Qué nervios! La pareja que continúa en Cantando 2024 es la pareja de... ¡Mimi Alvarado!”, expresó la conductora, ante el festejo del equipo.

De esta manera, la novia de Luciano El Tirri y Esteban Merdeni continúan en el certamen con el 54,7%, mientras que Nenu López y Nell Valenti quedaron fuera de juego con el 45,3% de los votos del público.

Foto: Captura (América)

Foto: Captura (América)

EL NUEVO ENFRENTAMIENTO DE MIMI ALVARADO CON MILETT FIGUEROA TRAS SU FUERTÍSIMO CRUCE EN EL CANTANDO

Lejos de que el fuerte enfrentamiento que protagonizaron Mimi Alvarado y Milett Figueroa en Cantando 2024 quedara en el pasado, la participante y el jurado volvieron a estar cara a cara y encendieron la pista.

“Yo soy una persona que no conoce el odio, ni el rencor. Hay veces que salto y lucho contra mis propias batallas. A Milett le tengo mucho aprecio, fue un mal día que tuve y no la sé caretear”, tomo la palabra la pareja de Luciano “El Tirri”.

“Lo único que me ‘encabronó’ fue que yo nunca vi que un jurado esté en los ensayos antes de la performance. Eso me impactó”, agregó, dando a conocer los motivos que la enfrentaron a la novia de Marcelo Tinelli.

Foto: Captura (América)

Tras escucharla, Figueroa hizo su descargo: “Realmente, no entendí hubo esa reacción cuando sólo me encargué de puntuar la presentación de esa noche. Y hubo una descolocación de tu parte que me sorprendió. Lo que yo quiero saber es por qué conmigo y no con los otros jurados”.

Milett Figueroa: “Me siento muy orgullosa de que me mi novio me dé la oportunidad de estar sentada aquí, pero eso no quita que hace 15 años que estoy trabajando”.

“Porque contigo tengo un vínculo más cercano”, respondió Mimi. Y Milett cerró, tajante: “Quiero aclarar que a mí no me molesta para nada de tener una persona que me haya puesto acá. Me siento muy orgullosa de que me mi novio me dé la oportunidad de estar sentada aquí, pero eso no quita que hace 15 años que estoy trabajando. Claramente estoy aquí por novio y no tengo nada que ocultar, no se descubrió América por eso. Este es mi trabajo, yo estoy aquí trabajando”.