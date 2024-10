Luego de que los participantes dejadaran todo en la pista para superar las expectativas de los jurados (integrado por Flavio Mendoza, Nacha Guevara, Marcelo Polino y Milett Figueroa), Florencia Peña dio a conocer los resultados de la votación del público y reveló qué tres parejas quedaron eliminadas del certamen.

“La pareja salvada por ustedes con el 33,2% de los votos, es la pareja de Mimi Alvarado”, comenzó diciendo la conductora del programa de América, dejando en claro que la pareja de Luciano El Tirri continúa en carrera en el programa.

De esta manera, Benito Fernández (que sacó el 31,4), Alicia Barbasola (que se quedó con el 18,3%) y Roberto Peña (que cosechó el 17,1%) se convirtieron en los nuevos eliminados del programa.

Fotos: Capturas (América)

Las parejas sentenciadas fueron las de: Nenu López y Nell Valenti, Alicia Barbasola y Juan López, Cristian U y Cami Mercado, Alfa y Manu Perin, Benito Fernández y Evelyn Basile, Mimi Alvarado y Esteban Merdeni, Pepe Ochoa y Sol Bardi, Roberto Peña y Lucía Tanco.

En este contexto, el jurado tuvo la oportunidad de salvar a 4 parejas, y Milett optó por Pepe Ochoa, Marcelo Polino por Alfa, Nacha Guevera se inclinó por Cristian U y Flavio Mendoza le dio una nueva oportunidad a Nenu López.

Foto: Captura (América)

EL COMENTARIO DE FLAVIO MENDOZA QUE SORPRENDIÓ A FLOR PEÑA EN EL CANTANDO

A poco de que debute Cantando 2024, Flavio Mendoza (uno de los jurados junto a Marcelo Polino, Milett Figueroa y Marcelo Polino) sorprendió a Flor Peña con su comentario.

Todo comenzó cuando la conductora le puso humor al hablar del mejor puntaje al que llegó su hijo (y concursante del certamen) Juan Otero en lo que va del ciclo, y quiso saber la opinión de artista.

Fue entonces que Flavio tomó la palabra: “Estábamos un poquito influenciados”, comenzó diciendo, entre risas. Y agregó, dejando atónita a la actriz con sus palabras: “No, yo separo y me quedo mil veces más con él que con vos”.

Flavio Mendoza: “Yo separo y me quedo mil veces más con tu hijo que con vos”.

“¡Pará! No te la puedo dejar pasar esta”, atinó a responder Florencia. Y Flavio cerró, redoblando la apuesta: “A ver, me gustaría en algún momento hacer algo con él. Me parece que va a ser uno de los artistas que va a crecer muchísimo. Tiene más futuro que vos, pero porque es un niño. No es nada malo, ¿por qué ven lo que digo como algo malo? Vos ya hiciste todo, ahora lo tiene que hacer él”.