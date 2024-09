A poco de que debute Cantando 2024, Flavio Mendoza (uno de los jurados junto a Marcelo Polino, Milett Figueroa y Marcelo Polino) sorprendió a Flor Peña con su comentario.

Todo comenzó cuando la conductora le puso humor al hablar del mejor puntaje al que llegó su hijo (y concursante del certamen) Juan Otero en lo que va del ciclo, y quiso saber la opinión de artista.

Fue entonces que Flavio tomó la palabra: “Estábamos un poquito influenciados”, comenzó diciendo, entre risas. Y agregó, dejando atónita a la actriz con sus palabras: “No, yo separo y me quedo mil veces más con él que con vos”.

“¡Pará! No te la puedo dejar pasar esta”, atinó a responder Florencia. Y Flavio cerró, redoblando la apuesta: “A ver, me gustaría en algún momento hacer algo con él. Me parece que va a ser uno de los artistas que va a crecer muchísimo. Tiene más futuro que vos, pero porque es un niño. No es nada malo, ¿por qué ven lo que digo como algo malo? Vos ya hiciste todo, ahora lo tiene que hacer él”.

¡Qué momento!

Flavio Mendoza: "Yo separo y me quedo mil veces más con tu hijo que con vos".

