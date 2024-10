En medio de la adrenalina por lucirse una vez más en Cantando 2024 y tratar de superar las expectativas de Marcelo Polino, Milett Figueroa, Flavio Mendoza y Nacha Guevara, Juan Otero contó con la presencia de sus papás en la pista.

Flor Peña, que conduce el certamen de América, mantuvo un divertido ida y vuelta con su ex, Mariano Otero, que fue a alentar al participante: “No quiere acercarse. Él toca con Fito Páez, con Vicentico, con todos, y no quiere venir acá a hablar conmigo”, le reprochó la presentadora, con humor.

Sin embargo, el músico accedió a hablar desde su lugar para dedicarle unas dulces palabras a su hijo: “Lo vi muy bien. Él sabe todo lo que pienso, pero lo vi bien de afinación. Igual, es un concurso donde hay otras cosas en juego, no solamente cantar, pero por ahí esa energía puede ser que cantes un poquito adelante del tempo”.

Foto: Captura (América)

“Pero la afinación la sentí bien y me parece que eso ya es un montón en un contexto como el que está. La canción no es fácil tampoco, Mariposa Tecknicolor (de Fito Páez) es una canción con un tempo rápido, tiene mucha letra, y se entendió toda la letra de los dos. Los dos estuvieron bien y afinaron bien”, agregó sobre el joven, que se lució con un look total black con pantalón y remera, y una especie de arnés rojo con mariposas haciendo juego con el tono.

“Mariano Otero al VAR, ¡contratadísimo! La semana que viene arranca el Var y yo lo quiero a Mariano Otero ahí”, cerró Florencia, al ver la profunda devolución de Mariano y la exahustividad al dar a conocer sus argumentos después de lo que escuchó.

Foto: Captura (América)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL COMENTARIO DE FLAVIO MENDOZA QUE SORPRENDIÓ A FLOR PEÑA EN EL CANTANDO

A poco de que debute Cantando 2024, Flavio Mendoza (uno de los jurados junto a Marcelo Polino, Milett Figueroa y Marcelo Polino) sorprendió a Flor Peña con su comentario.

Todo comenzó cuando la conductora le puso humor al hablar del mejor puntaje al que llegó su hijo (y concursante del certamen) Juan Otero en lo que va del ciclo, y quiso saber la opinión de artista.

Fue entonces que Flavio tomó la palabra: “Estábamos un poquito influenciados”, comenzó diciendo, entre risas. Y agregó, dejando atónita a la actriz con sus palabras: “No, yo separo y me quedo mil veces más con él que con vos”.

Flavio Mendoza: “Yo separo y me quedo mil veces más con tu hijo que con vos”.

“¡Pará! No te la puedo dejar pasar esta”, atinó a responder Florencia. Y Flavio cerró, redoblando la apuesta: “A ver, me gustaría en algún momento hacer algo con él. Me parece que va a ser uno de los artistas que va a crecer muchísimo. Tiene más futuro que vos, pero porque es un niño. No es nada malo, ¿por qué ven lo que digo como algo malo? Vos ya hiciste todo, ahora lo tiene que hacer él”.